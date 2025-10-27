İşçilerin hesabına 95'er bin lira yatırıldı: Sıra diğerlerinde

Kocaeli genelinde belediyerde yapılan maaş promosyon ihalesi birer birer sonuçlanmaya başladı.

Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde 25 Eylül'de başlayan maaş promosyonu ihalesi rekorla sonuçlandı.

MAAŞ PROMOSYONU İHALESİ REKORLA SONUÇLANDI

Sekin bankanın katıldığı ihalede özel bankalardan Akbank 10 bin TL, TEB 30 bin TL, QNB 32 bin TL, Denizbank ise 57 bin TL teklif sundu.

Ancak bu bankalar düşük tekliflerin ardından ihaleden çekildi.

Özgür Kocaeli Gazetesi'nde yer alan hebre göre; kamu bankaları arasında ise Ziraat Bankası 30 bin TL, Halk Bankası 40 bin TL, Vakıfbank 60 bin TL, İş Bankası ise 61 bin 500 TL teklif verdi.

Sekizinci turda Vakıfbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası tekliflerini 91 bin TL’ye kadar yükseltirken, Halk Bankası 95 bin TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

İŞÇİLERİN HESABINA 95'ER BİN TL YATIRILDI

Komisyon ve Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün onayının ardından, anlaşma resmileşti. 3 yıllık süreyi kapsayan promosyon anlaşması kapsamında, kişi başı 95 bin TL tutarındaki ödemeler 20 Ekim 2025 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırıldı.

Tartışmalı ihalede imzalar atıldı: Polis promosyonu belli oldu

GÖZLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE

Bu gelişmenin ardından gözler, yaklaşık 17 bin personeli bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi.

Gerçekleştirilen ihalede Vakıfbank, kişi başına 78 bin TL teklif vererek en yüksek teklifi sundu. Ancak, ihalenin sonuçlanması için son karar Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da.

Büyükakın’ın teklifi onaylayıp onaylamayacağı ya da Kandıra ve Başiskele belediyelerinin üzerinde yeni bir teklif için süreci yeniden başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.