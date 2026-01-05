İş dünyası enflasyon için ne dedi?

Yayınlanma:
TÜİK 2025 yılının son enflasyon verisini açıklarken çeşitli kesimlerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Özellikle iş dünyasının enflasyon yorumu merak ediliyordu. Peki iş dünyası enflasyon için ne dedi? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon verisini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

İTO BAŞKANI TCMB TAHMİNİNE ODAKLANDI

2021/12/03/enflasyon.jpg

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2025 yılının yüzde 30,89 enflasyonla tamamlanmasını değerlendirdi.

Bu oranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından öngörülen yüzde 32’lik tahminin altında kalmasını "memnuniyet verici" bir gelişme olarak niteleyen Avdagiç, rakamın fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentileri üzerinde olumlu etki yapacağına inandığını belirtti.

Enflasyon sonrası ekonomistler faize işaret etti! Sıra Merkez'de mi?Enflasyon sonrası ekonomistler faize işaret etti! Sıra Merkez'de mi?

Avdagiç, özellikle kira ve eğitim gibi hizmet sektörlerindeki geçmişe endeksli fiyatlamaların enflasyonda katılık oluşturduğuna dikkat çekerken, tarımdaki yapısal sorunların gıda fiyatlarını artırdığını ifade etti. 2026 yılı için Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık ara hedefine ulaşılmasında kamu ve özel sektörün ortak gayretinin önemli olduğunu vurguladı.

MÜSİAD 2027 İÇİN TEK HANE HEDEFLEDİ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1’in altında gerçekleşmesini 2026 yılı için umut verici bulduğunu açıkladı.

KESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklıKESK: Enflasyon mutfakta farklı TÜİK'te farklı

Yıllık enflasyonun yüzde 31’in altına inmesinin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirten Özdemir, 2027 yılında enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda 2026 performansının belirleyici olacağını söyledi.

Özdemir, faiz indirimlerinin dezenflasyon sürecine zarar vermeden devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "2026 senesi, Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak" vurgusunun önemine değindi.

ASKON'DAN ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

2021/12/02/enflasyon.jpg

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yıllık TÜFE'nin yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine gerilemesini istikrarın bir sonucu olarak niteledi.

Aydın, bu düşüşün ekonomi politikalarının öngörülebilirliğe odaklanmasının bir meyvesi olduğunu savunarak, özellikle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) yüzde 27,67’lik gerilemenin maliyet enflasyonundaki yavaşlama açısından kritik olduğunu belirtti. Aydın, nihai hedefin tek haneli rakamlar olduğunu belirterek, iş dünyasının bu yolda sorumluluk almaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

