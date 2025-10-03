İnsan boyundaki balığı 25 bin TL'ye sattılar: Yaptıkları hareket takdir topladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 Ekim günü tekneyle Adrasan Koyu'na açılan amatör balıkçılar Fatih Pala ve Tolga Saç tarafından canlı yem takılıp, denize attıkları oltaya büyük bir balık takıldı.

1,80 METRE BOYUNDA VE 60,50 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ BALIK ŞAŞIRTTI

Pala ve Saç, güçlükle tekneye aldıkları balığın dev bir akya olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İkilinin Adrasan Sahili'ne getirdiği akya balığının 1,80 metre boyunda ve 60,50 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı.

YAKLAŞIK 25 BİN TL'YE SATIP GELİRİNİ BAĞIŞLADILAR

Pala ve Saç, devasa balığı yaklaşık 25 bin liraya ilçedeki bir restorana sattı. Amatör balıkçılar, elde ettikleri gelirin tamamına yakınını kimsesiz çocuklara bağışladı.

Teknede balığı kucağına alan Tolga Saç, "Adrasan'da kuzu avına çıktık. Normalde 15- 20 kiloya razı olacaktık. Allah bunu nasip etti. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Tolga Saç, yakaladıkları balıkla Türkiye rekoru kırdıklarını da söyledi.