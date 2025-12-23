İller Bankası'nda 47 yıllık dönem sona erdi!

İller Bankası'nda 47 yıllık dönem sona erdi!
Yayınlanma:
Yerel yönetimlerin finansman kaynaklarından olan İller Bankası'na ilişkin köklü bir mevzuat değişikliği yapıldı.

İller Bankası (İLBANK), kurum içi işleyişi belirleyen yönetmeliklerde radikal bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankanın on yıllardır süregelen çalışma esasları sil baştan değişti.

Cemil Tugay’dan İller Bankası kesintilerine tepkiCemil Tugay’dan İller Bankası kesintilerine tepki

12 EYLÜL ÖNCESİNDEN BERİ YÜRÜRLÜKTEYDİ

2021/11/06/resmi-gazete.jpg

Bankanın aldığı kararlar arasında en dikkat çekeni "Ekspertiz Yönetmeliği" oldu. 8 Eylül 1978 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık yarım asırdır gayrimenkul ve proje değerlemelerinde esas alınan yönetmelik resmen iptal edildi.

İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı! İşte o kritik atamalar...İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı! İşte o kritik atamalar...

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadelere yer verildi: "MADDE 1- 8/9/1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür."

SİGORTA VE DİSİPLİN DE NASİBİNİ ALDI

Operasyon sadece ekspertizle sınırlı kalmadı. Banka yönetimi, personeli ve işleyişi yakından ilgilendiren iki kritik yönetmelik daha değişti.

İller Bankası Çerçioğlu sessizliğini bozdu! 860 milyon liralık krediye 'ticari sır' dediİller Bankası Çerçioğlu sessizliğini bozdu! 860 milyon liralık krediye 'ticari sır' dedi

Yapılan düzenlemeyle;

İller Bankası Disiplin Yönetmeliği

İller Bankası Sigorta Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Kararların bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken, yeni dönemde bu boşlukların nasıl doldurulacağı veya yerine hangi yönergelerin geleceği merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Ekonomi
Halkın enflasyonu ortaya çıktı: 2026 yakıp geçecek!
Halkın enflasyonu ortaya çıktı: 2026 yakıp geçecek!
Nakit zengini şirketler bile AI için borçlanıyor: Uzun vadeli riskler gündemde
Nakit zengini şirketler bile AI için borçlanıyor: Uzun vadeli riskler gündemde
Sigaraya gelecek zam oranı belli oldu
Sigaraya gelecek zam oranı belli oldu