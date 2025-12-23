İller Bankası'nda 47 yıllık dönem sona erdi!

İller Bankası (İLBANK), kurum içi işleyişi belirleyen yönetmeliklerde radikal bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankanın on yıllardır süregelen çalışma esasları sil baştan değişti.

12 EYLÜL ÖNCESİNDEN BERİ YÜRÜRLÜKTEYDİ

Bankanın aldığı kararlar arasında en dikkat çekeni "Ekspertiz Yönetmeliği" oldu. 8 Eylül 1978 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık yarım asırdır gayrimenkul ve proje değerlemelerinde esas alınan yönetmelik resmen iptal edildi.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadelere yer verildi: "MADDE 1- 8/9/1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür."

SİGORTA VE DİSİPLİN DE NASİBİNİ ALDI

Operasyon sadece ekspertizle sınırlı kalmadı. Banka yönetimi, personeli ve işleyişi yakından ilgilendiren iki kritik yönetmelik daha değişti.

Yapılan düzenlemeyle;

İller Bankası Disiplin Yönetmeliği

İller Bankası Sigorta Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Kararların bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken, yeni dönemde bu boşlukların nasıl doldurulacağı veya yerine hangi yönergelerin geleceği merak konusu oldu.