İlaç sevkiyatı durdu! Ezcacılar zor durumda

Edirne Ezcacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil, ilaç kuru beklentisinin eczacıları zor durumda bıraktığı söyledi.

İlaç firmalarının ezcane deoplarına sevkiyatını durdurduğunu ifade eden Kılıçgil, "İlaçta bir euro kuru güncellenmesi beklentisi oluştu. Bununla birlikte doğal olarak ilaç firmaları depolara ilaç sevkiyatlarını durdurdu. Depolardan eczanelere ilacı azaltarak vermeye başladılar" dedi.

"BİRÇOK İLAÇ KALEMİNDE İLAÇ YOKLUĞU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

En son 2024 yılında ilaç kuru güncellemesi yapıldığını belirten Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil, eczanelerin ilaç temininde sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çok ciddi olarak ilaç yokluğu ile karşı karşıyayız. 300 kalem olarak ifade ediliyor genel olarak bu rakam her gün olarak değişiyor. Depolarla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda birçok ilaç kaleminde ilaç yokluğu ile karşı karşıyayız.

Ecza depolarından eczanelere ilaç sevkiyatı ‘durma noktasına geldi’ diyebiliriz. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu andaki mevcut stoklarımız, eczane stoklarıyla bu işin döndüğünü söyleyebilirim ama tabi ki rutinde bulunmayan ilaçlar var. Özellikle kanser ilaçları… Bu tip ilaçlarda temin konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Örnek vermek gerekirse hemen hemen her diyabet hastasının kullanmış olduğu diyabet ilaçlarında, insülinlere birçok ilaçta şu anda ciddi bir sıkıntı var. Özellikle solunum yolları enfeksiyonun yoğun olduğu bir dönemdeyiz."

"ŞU ANDA GRİP AŞILARI ECZANEMİZDE YOK"

"Eylül, Ekim aylarında grip aşılarını oluyoruz. Şu anda grip aşıları eczanemizde yok" diyen Kılıçgil, bu durumun ciddi bir tehlikeye yol açacağına dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalara vereceğiz diye listeler oluşturuyoruz. Eczanelerde grip aşıları listeleri var. Bunu da halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike olarak gözüküyor. Ne zaman geleceğine dair söylemler var ama somut olarak bize bildirilen bir durum yok."

Edirne Ezcacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil

Zam beklentisi nedeniyle ilaçlara ulaşılmıyor

“İLAÇ FİRMALARI DEPOLARA İLAÇ SEVKİYATLARINI DURDURDU”

"Sonbahar ve kış aylarının ilk dönemlerinde ilaçlarla ilgili sıkıntı oluyor" ifadelerini kullanan Edirne Ecza Odası Başkanı son olarak şunları söyledi: