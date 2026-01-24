İktidarın ekonomi şifresini çözdü: Neden öyle diyorlarmış ortaya çıktı!

Ülke ekonomisi uzun zamandır çift haneli enflasyonla ilerlerken, ekonomi yönetimi bu enflasyonu düşürmekle övünüyor.

EKONOMİDE OLUMLAMA ÇABASI

Mehmet Şimşek 24 Ocak kararları ile mutlu uyandı

Cari açık, bütçedeki delik, kapanmıyor ama küçülünce övgü nedeni oluyor. Mesela Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının eskiye oranla düşmesiyle övünebiliyor. Ya da enflasyonu çift haneli olan ender ülkelerden olmamıza rağmen, bu oranın 60'lardan 30'lara düşürülmesi büyük bir başarı olarak açıklanıyor.

Peki ekonomi yönetimi ve iktidar neden bu söylemlerde bulunuyor.

'KIZMAYIN' DEDİ AÇIKLADI

Usta ekonomist İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, sosyal medya hesabı X'ten bu durumun nedenini açıkladı.

Yeni yılda ekonomi nasıl olacak? Erdoğan ve Şimşek'e inananların oranı son ankette belli oldu

Takipçilerini "Kızmayın" diye uyaran Alkin şunları kaydetti: