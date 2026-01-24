İktidarın ekonomi şifresini çözdü: Neden öyle diyorlarmış ortaya çıktı!
Ülke ekonomisi uzun zamandır çift haneli enflasyonla ilerlerken, ekonomi yönetimi bu enflasyonu düşürmekle övünüyor.
EKONOMİDE OLUMLAMA ÇABASI
Mehmet Şimşek 24 Ocak kararları ile mutlu uyandı
Cari açık, bütçedeki delik, kapanmıyor ama küçülünce övgü nedeni oluyor. Mesela Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının eskiye oranla düşmesiyle övünebiliyor. Ya da enflasyonu çift haneli olan ender ülkelerden olmamıza rağmen, bu oranın 60'lardan 30'lara düşürülmesi büyük bir başarı olarak açıklanıyor.
Peki ekonomi yönetimi ve iktidar neden bu söylemlerde bulunuyor.
'KIZMAYIN' DEDİ AÇIKLADI
Usta ekonomist İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, sosyal medya hesabı X'ten bu durumun nedenini açıkladı.
Yeni yılda ekonomi nasıl olacak? Erdoğan ve Şimşek'e inananların oranı son ankette belli oldu
Takipçilerini "Kızmayın" diye uyaran Alkin şunları kaydetti:
"Değerli Dostlar. Ekonomi Yönetiminden gelen olumlama çabalarına kızmayalım.
'Sanayici ve tüccarı karsız, esnafı bezmiş, ihracatçıyı ümitsiz, vatandaşı da fakir hale getirdik ama bazılarına ülkeye bile gelmeden 2.5 yılda dolar bazında % 73 kazandırdık' diyemezler ki."