Yeni yılda ekonomi nasıl olacak? Erdoğan ve Şimşek'e inananların oranı son ankette belli oldu

Yeni yılda ekonomi nasıl olacak? Erdoğan ve Şimşek'e inananların oranı son ankette belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olarak gösterilen ekonomi konusunda vatandaşların 2026 yılından da umutlu olmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi üzerine yaptığı konuşmaların da toplumu ikna etmediği GÜNDEMAR anket sonuçlarına yansıdı. 2026'da ekonomi düzelecek diye düşünenlerin oranı sadece yüzde 12...

Yerel seçimlerin AKP tarafından kaybedilmesine en büyük etkenlerden birisi olarak ekonomi gösteriliyor. Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları nedeni ile bozulan denge sonucunda enflasyonun tavan yaptığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirilen eleştirilerden birisi.

AKP hükümeti ise Mehmet Şimşek ile beraber ekonomiyi güçlendirmek için adımlar atmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Buna yönelik uygulanan ekonomi politikalarının özellikle asgari ücretli ve emeklilere külfet olduğu yine iktidara getirilen eleştirilerden birisi.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'E İNANANLARIN ORANI BELLİ OLDU

GÜNDEMAR tarafından yapılan son araştırmada vatandaşların dörtte üçünün 2025 yılını genel olarak kötü geçirdiği, yüzde 82'sinin ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirttiği görüldü.

ekran-goruntusu-2026-01-13-102208.png

20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilini kapsayan ve örneklem büyüklüğü 2.365 kişiden oluşan araştırma sonuçlarına göre, Vatandaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.

ekran-goruntusu-2026-01-13-102151.png

2025nasildi.png

2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini belirtiyor.

turkiyesiyasetekonomi.png

Vatandaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.

ekonomigenelgidisat.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Türkiye
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
28 yılın ardından şehit sayıldı
28 yılın ardından şehit sayıldı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı