Yeni yılda ekonomi nasıl olacak? Erdoğan ve Şimşek'e inananların oranı son ankette belli oldu

Yerel seçimlerin AKP tarafından kaybedilmesine en büyük etkenlerden birisi olarak ekonomi gösteriliyor. Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları nedeni ile bozulan denge sonucunda enflasyonun tavan yaptığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirilen eleştirilerden birisi.

AKP hükümeti ise Mehmet Şimşek ile beraber ekonomiyi güçlendirmek için adımlar atmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Buna yönelik uygulanan ekonomi politikalarının özellikle asgari ücretli ve emeklilere külfet olduğu yine iktidara getirilen eleştirilerden birisi.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'E İNANANLARIN ORANI BELLİ OLDU

GÜNDEMAR tarafından yapılan son araştırmada vatandaşların dörtte üçünün 2025 yılını genel olarak kötü geçirdiği, yüzde 82'sinin ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirttiği görüldü.

20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilini kapsayan ve örneklem büyüklüğü 2.365 kişiden oluşan araştırma sonuçlarına göre, Vatandaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.

2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini belirtiyor.

Vatandaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.