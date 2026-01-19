İktidar medyası emekliye umut satmaya başladı: Memnun edecekmiş

En düşük emekli aylığının düzenleme yapılarak yükseltilip, açlık sınırının altı olan 20 bin liraya çıkarılması milyonlarca emeklide rahatsızlık yaratmıştı. Tepkilerle ancak bin liralık bir artış yapan iktidar emekliye umduğunu vermezken şimdi iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kulis diyerek, emekliye "müjdeyi" verdi.

Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!

Emekliler için seçim öncesi bir dizi düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in paylaştığına göre, Cumhur İttifakı "emekli memnuniyetsizliğinin" farkında ve 2026’nın ikinci yarısı için yeni bir "operasyon" hazırlığında. Kulislerde seyyanen zam ve bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması konuşuluyor.

ANKARA KULİSLERİNDE 'EMEKLİ' HAREKETLİLİĞİ

paylaştığı kulis bilgilerine göre, iktidar kanadı emekli maaşlarındaki artışın "seçime birkaç ay kala" yapılmasının yeterli olmayacağını analiz ediyor. İşte Ankara’daki o sıcak beklentiler:

2026'nın İkinci Yarısı Hedefte: Emekliyi "memnun edecek" asıl adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı iddia ediliyor.

Seyyanen Zam Masada: Sadece enflasyon farkı değil, doğrudan maaşlara eklenecek "seyyanen zam" formülleri üzerinde duruluyor.

İkramiye Artışı: Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 5 bin TL’ye çıkarılması beklentiler arasında.

Bahçeli’nin Çıkışı: MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "Sefalet ücreti değil, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız" sözleri, ittifak içinde konunun en üst düzeyde gündeme geldiğini kanıtlıyor.

Bahçeli 20 bin TL için 'sefalet ücreti' demişti: MHP'nin emekli maaşı teklifi ortaya çıktı

Hali hazırda yürütülen yasal süreçte son durum şöyle:

16 bin 881 lira olan taban aylık, %18,4’lük bir artışla 20 bin liraya çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026’nın ilk yarısı enflasyon farkı %12,19 olarak belirlendi.

Bu 20 bin liralık rakam henüz emeklinin cebine girmedi; Ocak maaşları eski seviyeden yattı, farkların Şubat ayında ödenmesi bekleniyor.