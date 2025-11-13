Hesaplar değişti milyonlarca kişiyi etkileyecek: Emekli ve memura zam ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, tüm sosyal ödemeler ve tazminatlara da yansıyacak; 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası artış gösterecek. Son veriyle oran yüzde 20'yi aşıyor.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığında belirlendi. Bu veriler, Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 18,7 ile 20,5 arasında olabileceğini ortaya koydu. Öte yandan, yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret etti.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞLA HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?

Memurların alacağı zam, sadece maaşlara değil, yan ödemelere de yansıyacak. Artış, sosyal yardım ödemelerinden çalışan tazminatlarına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, bu aylık, yüzde 20.5 oranı ile taban aylık artışı da dahil 61 bin 407 liraya yükselecek.

MEMURLARIN 2026 AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 181 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 699,85 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 349,92 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, memur emeklilerini de kapsayacak. Yeni maaş, aylık verilen yüzde 4-5’lik ek ödemeyi de artıracak. Taban maaş artışıyla birlikte, ek ödemeler dahil en düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 672 liradan 28 bin 118 liraya yükselecek.

EMEKLİ DOKTORLARIN EK ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 19.61 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 994 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 392 liraya yükselecek.

OCAK’TA 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 447 liraya çıkacak.

HASTASINA BAKANIN YENİ MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 997 lira seviyesine gelecek.

6 BİN 454 LİRADAN 7 BİN 720 LİRAYA YÜKSELECEK

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 147 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 720 liraya yükselecek.

HASTALARA ÖDEMELER SÜRDÜRÜLECEK Mİ?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da 13 bin 997 liraya ulaşacak.

2026 YILINDA ÇOCUK DESTEKLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 448 liraya, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 973 liraya, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 638 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 967 liraya çıkacak.

TAZMİNAT TAVANI YÜKSELİYOR

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı yüzde 19.61 olursa 64 bin 493 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 64 bin 4 lira kıdem tazminatı ödenecek.

BEDELLİ TARİFESİ YENİLENİYOR

Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik için başvuran gençler 280 bin 850 lira öderken, memur maaşlarına yapılacak yüzde 19,61’lik artışla birlikte 2026 başında bu ücretin 335 bin 925 liraya yükselmesi bekleniyor.