Hayırlı olsun diyerek açıklandı: 200 işçi yüzde 40 zammı aldı

McDonald's'ın lojistik hizmetlerini yürüten Almanya merkezli HAVI Lojistik ile Nakliyat-İş Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme görüşlmelerinde anlaşma sağlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada atılan imzalar ile 200 işçinin maaşına yüzde 40 oranında zam yapılacağı belirtildi.

'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK AÇIKLANDI

Hayırlı olsun denlierek yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Çayırova, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren, McDonald’s şirketinin lojistik hizmetlerini yürüten ve 200 işçinin çalıştığı HAVI Lojistik işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 200 işçinin çalıştığı, McDonald’s’ın lojistik işini yapan Almanya merkezli HAVI Lojistik’te toplu iş sözleşmesi, üyemiz olan tüm işçilerin onayıyla anlaşmayla sonuçlanmıştır. Başta McDonald’s / HAVI Lojistik işçileri olmak üzere tüm işçi sınıfımıza hayırlı olsun."

GREVİN ADI YETTİ: 2,5 YILLIK İMZA ATILDI

Ağustos 2025'te başlayan görüşmelerde, ilk etapta anlaşma sağlanamaması üzerine 24 Ocak'ta Kocaeli, Ankara ve İzmir'de alınan grev kararından önce imzaların atıldığı ifade edilen açıklamada, "Grev öncesinde işverenlerle gerçekleştirilen son toplantıda toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre; ilk kez toplu sözleşmenin imzalandığı işyerinde 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

200 İŞÇİ YÜZDE 40 ZAMMI ALDI

Anlaşmanın detayları ise Nakliyat-İş Sendikası tarafından şöyle paylaşıldı:

"TİS kapsamında 200 personele birinci yıl için yüzde 40 oranında ücret artışı yapılacaktır. 2025 ve 2026 yılları için ikramiyeler 45 güne çıkarılmış, 2027 yılı için ise 60 gün olarak belirlenmiştir. Yemek ücreti 500 TL net olmuş ve bir sonraki yılda Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen günlük yemek bedeli istisna tutarına yüzde 50 zam eklenerek uygulanacaktır. Bayram ve eğitim gibi sosyal haklarda yüzde 100 oranında artış sağlanmış, ayrıca yakacak yardımı gibi yeni sosyal haklar da sözleşme kapsamına alınmıştır. Ayrıca yetkiyi aldığımız süreçte işkolumuzda yer alan depo işçilerinin sonradan değiştirilen NACE kodlarının yeniden taşımacılık işkolunda gösterilmesi kararlaştırılmıştır."