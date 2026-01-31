Gizli zammı açıkladı! 'Keşke kuver ve servis ücretleri kalkmasaydı' dedirtti

Gizli zammı açıkladı! 'Keşke kuver ve servis ücretleri kalkmasaydı' dedirtti
Yayınlanma:
Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi kapandı ancak halkın cebindeki delik kapanmadı. Ekonomist Yağız Kutay, yasaklanan bu ek ücretlerin doğrudan ana ürünlere zam olarak yansıtıldığını vurgulayarak uyardı: "Fiyatın nerede yazıldığı değişti ama rakam küçülmedi. Bu düzenleme zamları daha kalıcı ve sinsi hale getiriyor."

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuver ve servis ücretlerinin yasaklanması, ilk bakışta "tüketici korunuyor" imajı yaratsa da gerçekler çok farklı.

İşletme sahipleri, personel, kira ve enerji gibi düşmeyen maliyetlerini karşılamak için bu ücretleri doğrudan menü fiyatlarına yedirmeye başlayacak görünüyor.

Artık tüketici fişin sonunda ayrı bir kalem görmüyor; ancak yediği kebap, içtiği kahve veya pasta kalıcı olarak pahalanmış oluyor.

Bu durum, fiyat artışlarının enflasyon sepetine daha "çıplak" ve geri dönülemez şekilde girmesine yol açıyor.

ALGININ ÖLÜMÜ: "ALGILANMAYAN FARK TEOREMİ"

2023/11/29/istanbul-michelin-restoran.png

Ekonomist Yağız Kutay, Paraanaliz'deki yazısında "Algılanmayan Fark Teoremi" (AFT) ile halkın nasıl bir psikolojik tuzağa çekildiğini anlattı. Tüketici için ayrı bir kalem olarak duran servis ücreti bir "uyarıcı" görevi görüyordu. Kutay'a göre yeni düzenleme ile şunlar olacak:

FARK GİZLENİYOR: 400 TL'lik bir yemeğin içinde kaybolan 50 TL, tüketici tarafından daha kolay kanıksanacak.

REFERANS FİYAT ŞİŞİYOR: Halk artık 350 TL + 50 TL yerine, doğrudan 400 TL'lik bir baz fiyata alışacak. Bu yüksek başlangıç noktası, işletmecinin bir sonraki zammı tepki çekmeden yapmasını çok daha kolaylaştıracak.

HIZ GÖSTERGESİNİ KAPATMAK ARABAYI YAVAŞLATMIYOR

Düzenlemeyi "fiyat etiketinin tasarımıyla uğraşmak" olarak nitelendiren Kutay, enflasyonla mücadelenin bu yöntemle yapılamayacağını söyledi.

Talep ve maliyet yerinde dururken yapılan bu hamleyi çarpıcı bir örnekle özetledi:

"Araba hızlanırken hız göstergesini kapatıyoruz. Araba yavaşlamıyor, sadece kaçla gittiğimizi daha geç fark ediyoruz."

ŞEFFAFLIK MI, MASKELEME Mİ?

2024/02/25/90940-restoranlarda-65da4e5203f4d.jpg

Özetle, bu düzenleme bazı keyfi uygulamaları törpüleyebilir ancak orta vadede fiyatları daha "yapışkan" hale getirme riski taşıyor. Enflasyon, maliyetler ve beklentiler yönetilmeden; sadece kalem silerek halkın alım gücünü korumak mümkün görünmüyor.

Tüketicinin algısı rahatlamış olabilir ama cebindeki yangın, menülerin içine gizlenmiş durumda büyümeye devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
Ekonomi
Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!
Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü
