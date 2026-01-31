Servis ücreti kalktı: 'Yüzde tartışması' başladı! Adisyonunuzu kontrol edin!

Ticaret Bakanlığının servis ve kuver ücretlerini yasaklayan yönetmeliği ile İş Kanunu'ndaki "yüzde" usulü arasındaki yasal farklılıklar, yeme-içme sektöründe yeni bir tartışma ve uygulama karmaşasına yol açtı.

İş Kanunu'na göre, eğer bir işletme "yüzde" usulüyle çalışıyor ve toplanan parayı tamamen komi, garson ve aşçı gibi çalışanlarına dağıtıyorsa bu uygulama yasal kabul ediliyor. Ancak burada iki kritik kural bulunuyor: İşverenin, müşteriden aldığı bu paranın tek bir kuruşuna dokunmadan çalışanlarına dağıttığını ispat etmesi ve bu bedeli kendi genel giderleri veya kârı için kullanmaması gerekiyor. İşletmenin kendi kârı amacıyla "servis bedeli" adı altında ücret alması durumunda ise 1 milyon 439 bin TL'ye varan cezalar uygulanabiliyor.

RESTORAN SAHİPLERİ: "KARMAŞA ÇIKABİLİR"

Sabah'ta yer alan habere göre, sektör temsilcileri, bu iki farklı düzenlemenin müşteri ile işletmeyi karşı karşıya getirebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, lüks işletmelerde servis ücretinin yemek bedelinin %20'sine kadar çıkarak müşteri tepkisine yol açtığını belirterek, ek ücretlerin fiyatlara yansıtılmaması ve sürümden kazanılması yönünde üyelerine çağrıda bulundu. TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise yaşanabilecek karmaşayı önlemek amacıyla menülere ve kapılara, İş Kanunu gereği yüzde usulü ücret uygulandığına dair bilgilendirme ibarelerinin asılacağını ifade etti.

BAHŞİŞTE "KART" VE "KDV" SORUNU

İşletmeciler, nakit kullanımının azalması nedeniyle bahşişlerin kredi kartıyla ödenmek istendiğini ancak burada yasal bir boşluk olduğunu savunuyor. Kartla ödenen bahşişler işletme geliri gibi göründüğü için KDV ve vergi yükü doğuruyor. Sektör paydaşları, kartla verilen bahşişlerin doğrudan çalışana aktarılabilmesi için özel bir vergi düzenlemesi talep ediyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: ADİSYONU KONTROL EDİN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların adisyonlarını dikkatle incelemesi gerektiğini vurgulayarak, listede yer almayan bir servis veya kuver ücretiyle karşılaşılması durumunda bu ücretin ödenmemesinin talep edilmesini önerdi. Ağaoğlu ayrıca, haksız tahsilat yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı’na veya Tüketici Hakem Heyetleri’ne şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.