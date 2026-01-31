Servis ücreti kalktı: 'Yüzde tartışması' başladı! Adisyonunuzu kontrol edin!

Servis ücreti kalktı: 'Yüzde tartışması' başladı! Adisyonunuzu kontrol edin!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığının servis, kuver ve masa ücretlerini yasaklayan yeni yönetmeliği yürürlüğe girerken, düzenlemedeki bir detay sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yönetmeliğin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 51. maddesini saklı tutması, işletmelerin kendi kârları için değil, ancak işçiye dağıtılmak kaydıyla "yüzde" almaya devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Ticaret Bakanlığının servis ve kuver ücretlerini yasaklayan yönetmeliği ile İş Kanunu'ndaki "yüzde" usulü arasındaki yasal farklılıklar, yeme-içme sektöründe yeni bir tartışma ve uygulama karmaşasına yol açtı.

İş Kanunu'na göre, eğer bir işletme "yüzde" usulüyle çalışıyor ve toplanan parayı tamamen komi, garson ve aşçı gibi çalışanlarına dağıtıyorsa bu uygulama yasal kabul ediliyor. Ancak burada iki kritik kural bulunuyor: İşverenin, müşteriden aldığı bu paranın tek bir kuruşuna dokunmadan çalışanlarına dağıttığını ispat etmesi ve bu bedeli kendi genel giderleri veya kârı için kullanmaması gerekiyor. İşletmenin kendi kârı amacıyla "servis bedeli" adı altında ücret alması durumunda ise 1 milyon 439 bin TL'ye varan cezalar uygulanabiliyor.

Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştıSon dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı

RESTORAN SAHİPLERİ: "KARMAŞA ÇIKABİLİR"

Sabah'ta yer alan habere göre, sektör temsilcileri, bu iki farklı düzenlemenin müşteri ile işletmeyi karşı karşıya getirebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, lüks işletmelerde servis ücretinin yemek bedelinin %20'sine kadar çıkarak müşteri tepkisine yol açtığını belirterek, ek ücretlerin fiyatlara yansıtılmaması ve sürümden kazanılması yönünde üyelerine çağrıda bulundu. TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise yaşanabilecek karmaşayı önlemek amacıyla menülere ve kapılara, İş Kanunu gereği yüzde usulü ücret uygulandığına dair bilgilendirme ibarelerinin asılacağını ifade etti.

BAHŞİŞTE "KART" VE "KDV" SORUNU

İşletmeciler, nakit kullanımının azalması nedeniyle bahşişlerin kredi kartıyla ödenmek istendiğini ancak burada yasal bir boşluk olduğunu savunuyor. Kartla ödenen bahşişler işletme geliri gibi göründüğü için KDV ve vergi yükü doğuruyor. Sektör paydaşları, kartla verilen bahşişlerin doğrudan çalışana aktarılabilmesi için özel bir vergi düzenlemesi talep ediyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: ADİSYONU KONTROL EDİN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların adisyonlarını dikkatle incelemesi gerektiğini vurgulayarak, listede yer almayan bir servis veya kuver ücretiyle karşılaşılması durumunda bu ücretin ödenmemesinin talep edilmesini önerdi. Ağaoğlu ayrıca, haksız tahsilat yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı’na veya Tüketici Hakem Heyetleri’ne şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı
İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı
İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı
İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı
Cumartesi Anneleri 1088'inci haftada!
Cumartesi Anneleri 1088'inci haftada!