Hesap fişinde bu ücreti görenler dikkat!

Hesap fişinde bu ücreti görenler dikkat!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme taslağı ile restoran ve kafelerde uygulanan zorunlu servis, kuver ve masa ücretleri tamamen kaldırılıyor. Yeni dönemde tüketiciler sadece tükettikleri ürünlerin bedelini ödeyecek; masaya gelen ekmek ve ikramlar için ek ücret alınamayacak.

Yapılan son düzenleme ile dışarıda yeme-içme maliyetlerini doğrudan etkileyecek radikal değişiklikler içeriyor. Özellikle hesap özetlerinde (adisyon) "servis bedeli" adı altında alınan ve tüketici onayı olmayan ek kalemler, yasal mevzuatla engelleniyor.

YENİ DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

2023/12/10/restorandan-2-bin-lira-hirsizligin-14-yasindaki-suphelisi-yakalandi-1670-dhaphoto5.jpg

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre, işletmelerin fiyat politikalarında şu köklü değişiklikler yapılacak:

UygulamaEski DurumYeni Düzenleme
Kuver / Masa ÜcretiMasaya oturduğunuz an zorunlu yazılıyordu.Kesinlikle yasaklandı.
Servis ÜcretiHesaba otomatik %10-%20 eklenebiliyordu.Faturaya eklenemez.
İkramlar (Ekmek vb.)Çoğu işletmede ayrı bir kalem olarak ücretlendiriliyordu.Ücret talep edilemez.
Bahşiş (Tip)Bazı işletmelerde "servis bedeli" ile zorunlu kılınıyordu.Tamamen gönüllülük esasına bırakıldı.

81 İLDE SIKI DENETİM VE PARA CEZASI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı koordinesinde 81 ilde denetim seferberliği başlatılacak. Kurallara uymayan, kuver veya servis ücreti almaya devam eden işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak.

TÜKETİCİLERE "HESABI KONTROL EDİN" UYARISI

2023/11/29/michelin-yildizli-restoranlar-turkiye-1000x600.png

Yeni düzenleme tüketiciyi korumayı hedeflese de, uzmanlar bazı işletmelerin bu ücretleri "ürün fiyatlarına gizleme" veya "eski alışkanlıkla yansıtma" riskine karşı uyarıyor.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Detaylı İnceleme

Adisyonun en altındaki "Toplam" tutardan ziyade, yukarıdaki satırları tek tek kontrol edin.

İtiraz Hakkı

Menüde yazsa dahi zorunlu servis veya kuver ücreti yansıtılan hesaplarda, bu tutarı ödememe hakkınız bulunmaktadır.

Şikayet Mekanizması

Mevzuata aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüketiciler, ellerindeki adisyon veya fiş görseli ile birlikte Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya Ticaret Bakanlığı Şikayet Sistemi üzerinden bildirim yapabilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Ekonomi
Referans ve şartla müşteri alıyordu: Ünlü burgerci hakkında inceleme başlatıldı!
Referans ve şartla müşteri alıyordu: Ünlü burgerci hakkında inceleme başlatıldı!
Ünlü mobilya devi kapanıyor: Yüzlerce kişi işinden olacak
Ünlü mobilya devi kapanıyor: Yüzlerce kişi işinden olacak