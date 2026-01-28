Hesap fişinde bu ücreti görenler dikkat!

Yapılan son düzenleme ile dışarıda yeme-içme maliyetlerini doğrudan etkileyecek radikal değişiklikler içeriyor. Özellikle hesap özetlerinde (adisyon) "servis bedeli" adı altında alınan ve tüketici onayı olmayan ek kalemler, yasal mevzuatla engelleniyor.

YENİ DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre, işletmelerin fiyat politikalarında şu köklü değişiklikler yapılacak:

Uygulama Eski Durum Yeni Düzenleme Kuver / Masa Ücreti Masaya oturduğunuz an zorunlu yazılıyordu. Kesinlikle yasaklandı. Servis Ücreti Hesaba otomatik %10-%20 eklenebiliyordu. Faturaya eklenemez. İkramlar (Ekmek vb.) Çoğu işletmede ayrı bir kalem olarak ücretlendiriliyordu. Ücret talep edilemez. Bahşiş (Tip) Bazı işletmelerde "servis bedeli" ile zorunlu kılınıyordu. Tamamen gönüllülük esasına bırakıldı.

81 İLDE SIKI DENETİM VE PARA CEZASI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı koordinesinde 81 ilde denetim seferberliği başlatılacak. Kurallara uymayan, kuver veya servis ücreti almaya devam eden işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak.

TÜKETİCİLERE "HESABI KONTROL EDİN" UYARISI

Yeni düzenleme tüketiciyi korumayı hedeflese de, uzmanlar bazı işletmelerin bu ücretleri "ürün fiyatlarına gizleme" veya "eski alışkanlıkla yansıtma" riskine karşı uyarıyor.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Detaylı İnceleme

Adisyonun en altındaki "Toplam" tutardan ziyade, yukarıdaki satırları tek tek kontrol edin.

İtiraz Hakkı

Menüde yazsa dahi zorunlu servis veya kuver ücreti yansıtılan hesaplarda, bu tutarı ödememe hakkınız bulunmaktadır.

Şikayet Mekanizması

Mevzuata aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüketiciler, ellerindeki adisyon veya fiş görseli ile birlikte Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya Ticaret Bakanlığı Şikayet Sistemi üzerinden bildirim yapabilecek.