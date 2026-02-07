Gizli servis ve kuver ücreti gündem olmuştu Bakanlıktan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı’nın 30 Ocak Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, hesaba yansıtılan zorunlu hizmet bedeli, kuver gibi farklı adlardaki uygulama kaldırıldı. Müşterilerin yoğun tepkisine yol açan yüksek kuver ve servis ücretleri, yasak kararının ardından gündemin ana başlıklarından biri oldu.
GİZLİ SERVİS ÜCRETİ
Ancak bu karara rağmen, bazı işletmelerin, "kuver" ya da "servis ücreti" yerine "bahşiş" diyerek bu uygulamayı sürdürmek istedikleri gündeme geldi. Söz konusu haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı, yasağı delen işletmelerin büyük cezalarla karşılaşacağını bildiren bir açıklama yaptı.
Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı
Ticaret Bakanlığı, servis ücretini kaldırıp fiyatlarına gizli zam yapan bir işletmeyi suçüstü yakaladı.
Bakanlığın a.ıklamasına göre, işletme, "15.000 TL + %12 servis alırken, artık 16.500 TL alıyoruz" diyerek zammı servis ücretine endekslediğini itiraf etti.
Bakanlık, bu uygulamayı "haksız fiyat artışı" sayarak işletmeye 1.860.170 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Ayrıca içki menüsünde "TL" ibaresi ve fiyat değişim tarihi bulunmayan işletmelere ek cezalar kesildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Gizli zammı açıkladı! 'Keşke kuver ve servis ücretleri kalkmasaydı' dedirtti
"Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir!
05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.
Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini” beyan ettikleri görülmüştür.
Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir
örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.
Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.
Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.
Şüphe yok ki!
Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir."
Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir!— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 7, 2026
05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme…
ADİSYONDA KUVER KALKTI
30 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kuver ücretini yasaklayan yeni düzenlemeyle tüketiciler, restoranlarda yalnızca sipariş edip tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek. Talep edilmeden masaya getirilen kuver ya da aperatifler için ücret alınamayacak, servis, masa veya benzeri adlar altında ek bedel yansıtılamayacak. Bahşiş ise tamamen gönüllülük esasına bağlı olacak. Kurallara aykırı şekilde hesaba servis bedeli ekleyen işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
Bakanlığın düzenlemesi net ancak düzenleme kapsamında kuver ücretini hesaba yansıtan işletmelerin ağır yaptırımlarla karşılaşacak olması, restoranları alternatif uygulamalara yöneltti. Bu doğrultuda bazı işletmeler, yurt dışında yaygın olan “gönüllü bahşiş” modelini devreye aldı. Sistemi uygulayan restoranlarda hesap fişlerinde artık “No service fee” ifadesi yer alırken, zorunlu kuver ve servis bedeli alınmadığı belirtiliyor.
Hesaba dikkatlice bakan müşteriler ise gördükleri bölüme şaşırıp kalıyor.
YERİNE NE KOYDULAR
İşletmelerin devreye aldığı yeni uygulamada hesap fişlerinde yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranlar yer alıyor. Müşterinin bu oranların anlamını sorması üzerine garsonlar, kuver ücretinin bakanlık tarafından yasaklandığını, bu nedenle fiyatlarda indirim yapıldığını; fişte görülen oranlardan birinin seçilmesi halinde bunun bahşiş olarak kabul edildiğini ifade ediyor.
Seçilen oran, POS cihazına otomatik olarak yansıtılıyor ve resmi kayıtlara bahşiş olarak geçiyor.