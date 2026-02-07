Gizli servis ve kuver ücreti gündem olmuştu Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı’nın 30 Ocak Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, hesaba yansıtılan zorunlu hizmet bedeli, kuver gibi farklı adlardaki uygulama kaldırıldı. Müşterilerin yoğun tepkisine yol açan yüksek kuver ve servis ücretleri, yasak kararının ardından gündemin ana başlıklarından biri oldu.

Ancak bu karara rağmen, bazı işletmelerin, "kuver" ya da "servis ücreti" yerine "bahşiş" diyerek bu uygulamayı sürdürmek istedikleri gündeme geldi. Söz konusu haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı, yasağı delen işletmelerin büyük cezalarla karşılaşacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Son dakika | Restoran ve kafelerde yeni dönem: O ücretler tarihe karıştı

Ticaret Bakanlığı, servis ücretini kaldırıp fiyatlarına gizli zam yapan bir işletmeyi suçüstü yakaladı.

Bakanlığın a.ıklamasına göre, işletme, "15.000 TL + %12 servis alırken, artık 16.500 TL alıyoruz" diyerek zammı servis ücretine endekslediğini itiraf etti.

Bakanlık, bu uygulamayı "haksız fiyat artışı" sayarak işletmeye 1.860.170 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Ayrıca içki menüsünde "TL" ibaresi ve fiyat değişim tarihi bulunmayan işletmelere ek cezalar kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir!

05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini” beyan ettikleri görülmüştür.

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir

örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.

Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

Şüphe yok ki!

Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir."