Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin notunu yükseltti

Yayınlanma:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 büyükşehir belediyesinin not görünümünü "stabil"den "pozitif"e yükseltti. Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Mersin'e kadar uzanan bu revizyon, belediyelerin uluslararası piyasalarda daha "güvenilir" birer borçlu olarak tescillenmesi anlamına geliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu görünümündeki yukarı yönlü hareketin ardından yerel yönetimler için de düğmeye bastı.

9 BELEDİYENİN NOTU YÜKSELTİLDİ

Kuruluş, 9 büyükşehir belediyesinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümlerini iyileştirdi:

Söz konusu belediyelerin mevcut kredi notları ise ‘BB-’ seviyesinde sabit tutuldu.

TAKVİM DIŞI SÜRPRİZ HAMLE

Normal şartlarda yerel ve bölgesel yönetimlerin değerlendirmeleri belirli bir takvime bağlı olarak yapılıyor. Ancak Fitch, ihraççıların kredi değerliliğinde önemli bir değişim yaşandığında takvimi beklemeden aksiyon alabiliyor. Kuruluş, Türkiye'nin genel görünümündeki iyileşmenin belediyelerin kredi profilleri üzerinde "anlamlı bir etkisi" olduğunu belirterek bu güncellemeyi erkene çekti.

BİR SONRAKİ DURAK HAZİRAN 2026

Görünüm artışı bir öncü gösterge niteliği taşırken, asıl not güncellemeleri için planlanan tarihler de netleşti:

5 HAZİRAN 2026: Ankara, İzmir, Konya ve Manisa büyükşehir belediyeleri için planlı inceleme yapılacak.

12 HAZİRAN 2026: Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla büyükşehir belediyeleri için not güncellemesi masaya yatırılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

