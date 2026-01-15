Fitch: İki faiz indirimi bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de tüketicilerin dayanıklılığının güçlü hanehalkı bilançoları ve yavaşlamakla birlikte sağlıklı seyreden harcanabilir gelir artışı sayesinde 2026 yılında da korunacağını bildirdi.

Fitch’ten yapılan açıklamada, ABD’de tüketici harcamalarının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6, ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 ve üçüncü çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 3,5 arttığı hatırlatıldı. Hanehalkı nominal harcanabilir gelirinin geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4,4 yükseldiği belirtilirken, bu artışın ılımlı istihdam ve ücret artışlarının desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, reel harcanabilir gelir artışının Aralık 2025’te yıllık bazda yüzde 1,6’ya gerileyerek 2024’teki yüzde 2,8’lik artışın altında kaldığına dikkat çekildi. Bu gerilemenin, iş gücü piyasasındaki zayıflamadan kaynaklandığı vurgulandı. Yüksek gelirli hanehalklarının ücret artışlarının düşük gelirli grupları geride bırakmasının “K şeklinde” bir ayrışmayı güçlendirdiği, enflasyonun düşük gelirli kesimler üzerindeki etkisi nedeniyle bu eğilimin daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

Tüketicilerin net varlığının, hisse senedi piyasalarındaki güçlü seyirle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,5 artarak rekor seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, bunun tüketici harcamalarına olumlu katkı sağladığı belirtildi. Aynı dönemde hanehalkı borç servis oranının pandemi öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

FİTCH BU YIL FED'DEN İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, tarifelere ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'de tüketici harcamalarının 2025'in ikinci yarısından bu yana şaşırtıcı derecede dayanıklı seyrettiğini kaydetti.

Tüketim artışının 2025'te ortalama yüzde 2,1 olacağını, bu yıl ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördüklerini aktaran Sonola, "ABD Merkez Bankası (Fed) iş gücü piyasasını yakından izlemeye devam edecek olsa da enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğu bir ortamda 2026'da iki faiz indirimi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.