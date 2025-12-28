EYT’liler sokağa çıktı: Seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu, “İnsanca ve onurlu bir yaşam her vatandaşın hakkıdır” diyerek eylem yaptı. Federasyon Başkanı Arzu Lastikci, “Biz dilenci değil, emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. En düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu üyeleri, Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. “İnsanca ve onurlu bir yaşam her vatandaşın hakkıdır” talebiyle yapılan eylemde, bir emekli de sırtında “Bütçe ranta, faize, yandaşa, israfa var. Emekliye yok” ve “Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, kirayı, faturayı ödeyemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz” yazılı koliler taşıdı.

"2026 BÜTÇESİNE BAKTIĞIMIZ ZAMAN EMEKLİ YOK, EMEK YOK"

“Emekli insanca yaşam istiyor” ve “TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Federasyon Başkanı Arzu Lastikci, şunları söyledi:

“Bu ülke emeklilerine borçludur. Bu borç sadakayla değil, adaletle ve saygıyla ödenir. Bugün milyonlarca emekli 16 bin 881 lira ile yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu rakam TÜİK’in makyajlı enflasyon verileriyle bile açlık sınırının altındadır. Gerçek hayatta emekli temel insani ihtiyaçlarını alamıyor, faturasını ödeyemiyor, AVM’lerde ve otogarlarda vakit geçiriyor, kirasını ödeyemiyor, ucuz otel odalarına mahkûm ediliyor. İlaç katkı payları ve muayene ücretleri emekliyi tedaviden vazgeçiriyor. Bu tablo algı değil, felakettir; ekonomik değil, vicdani bir çöküştür. 2026 bütçesine baktığımız zaman emekli yok, emek yok, adalet yok. Bu bütçe emeğin değil, sermayenin; adaletin değil, ayrıcalığın; halkın değil, iktidarın bütçesidir. Bu bütçede emekli yoktur. Yıllarca prim ödeyen emekliler bütçe kalemlerinde bir yük gibi görülmüştür.

“BU BÜTÇEYİ REDDEDİYORUZ”

İşçinin, emekçinin hakkı enflasyona ezdirilmiş, ücretler baskılanmış, sabır öğütlenmiştir. Alın teriyle geçinenlere fedakarlık dayatılırken ayrıcalıklı kesimlerin konforu korunmuştur. Kaynaklar adil dağıtılmamış, sosyal devlet ilkesi hiçe sayılmıştır. Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zamla yoksullaştırma bir kere daha resmileştirilmiş; 28 bin 75 lira ile çalışan da yokluğa mahkûm edilmiştir. Biz bu bütçeyi reddediyoruz. Emeklinin, işçinin olmadığı bir bütçe halkın bütçesi değildir. Kök maaş garabetinden kurtularak kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz. Özel banka ve sandık emeklilerinin, TOBB emeklilerinin tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz. Adil bir ücret sistemi için intibak yasasının çıkarılmasını, aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70’lere yükseltilmesini istiyoruz. Memurlara verilen seyyanen zamların memur emeklisine de verilmesini istiyoruz.

“DİLENCİ DEĞİL, EMEKLİYİZ”