Euro rekor kırdı

Euro rekor kırdı
Yayınlanma:
Döviz kurunda dalgalanma sürerken, euro TL karşısında 49 buçuk sınırına gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda, döviz kurunda yeni haftadaki hareketlilik takip ediliyor. Dolar ve euro TL karşısında değer kazanmayı sürdürürken haftaya sakin bir giriş yaptılar.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

2021/10/25/dolar-001.jpg3 Aralık 2025 Çarşamba sabahı serbest piyasada dolar, euro ve sterlin şöyle değerlendi:

ABD Doları % 0,08

ALIŞ(TL) 42,4596

SATIŞ(TL) 42,4771

Euro % 0,27

ALIŞ(TL) 49,4509

SATIŞ(TL) 49,5064

İngiliz Sterlini % 0,27

ALIŞ(TL) 56,2402

SATIŞ(TL) 56,2717

Bakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldıBakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldı

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

2021/10/25/dolar-buyukelci.jpg

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

Dev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacakDev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacak

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ekonomi
Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için kritik hamleyi yaptı: Resmi yazıyı gönderiyor
Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için kritik hamleyi yaptı: Resmi yazıyı gönderiyor
Altın yeniden yükselişe geçti!
Altın yeniden yükselişe geçti!
Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı
Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı