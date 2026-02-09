Emeklilik sistemi değişiyor mu? İktidar medyası tek ses oldu

Aralık 2025 enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, 2026 yılı Ocak ayı emekli zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında artış alırken, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,60 olarak gerçekleşti.

Bu artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 TL'ye yükseldi.

Yapılan düzenleme ile getirilen zam oranı diğer emekli aylıklarını kapsamazken, son günlerde emeklilik sisteminde değişiklik tartışması iktidar medyası tarafından gündeme getiriliyor.

Sabah Gazetesi, iktidarın bu konuyla ilgili komisyon kurulduğunu ve AKP'li kurmayların çalışma yürüttüğünü yazarken Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut emeklilik sisteminin bir "çözümsüzlük yumağına" dönüştüğünü belirterek köklü reform çağrısında bulundu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP kurmaylarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, özel bir komisyon oluşturulduğu geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

Sabah Gazetesi bugün hazırladığı haberde komisyona dair detaylara yer verdi:

Buna göre:

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ve sistemin temel yapısı yeniden gözden geçiriliyor.

En düşük emekli maaşı ile yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

Yeni reformla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan farklı zam oranlarının tek bir "Ortak Zam" modelinde birleştirilmek isteniyor.

Tüm emekli gruplarının aynı oranda zam almasıyla statü farkından kaynaklanan ayrımın son bulması planlanıyor.

Düşük prim ödeyenlerle yüksek prim ödeyenler arasındaki farkın, ödenen gün sayısı ve tutarı esas alınarak yeniden dengelenmesi masada.

Sistemin prim esaslı bir yapıya dönüştürülmesiyle, "en düşük emekli maaşı" (taban maaş) uygulamasına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TAKVİM NETLEŞİYOR: 2026 VE 2027 PLANI

Habere göre emeklilik sistemindeki bu köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi için belirli bir takvim öngörülüyor:

2026 İkinci Yarı: Yılın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

2027 Uygulama Yılı: Ekonomi programının somut sonuçlarının beklendiği 2027 yılı, kapsamlı düzenlemelerin asıl uygulama yılı olarak planlanıyor.

İSA KARAKAŞ'TAN KÖKLÜ REFORM ÇAĞRISI

İsa Karakaş ise Türkiye Gazetesi'nde "Emeklilikte sistem krizi: Yama tutmayan dengeler ve beklenen reform " başlıklı bir yazı yazdı.

Karakaş, geçici zamlar ve taban maaş uygulamalarıyla sistemin sürdürülebilirliğinin kalmadığını ifade ederek, seçimsiz geçecek bu dönemin sistemi düzeltmek için "son fırsat" olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminde 28 yıllık tecrübesi bulunan Karakaş, emeklilik sisteminin son 80 yılda yapılan müdahalelerle aktüeryal dengesini yitirdiğine yazdı. Seçim dönemlerinde verilen siyasi vaatlerin matematiksel gerçeklerin önüne geçmesinin sistemi kilitlediğini belirten Karakaş, mevcut yapının bir "sosyal yardım sandığına" dönüştüğü uyarısını yaptı.

SİSTEMİ KİLİTLEYEN KIRILMA NOKTALARI

Karakaş’a göre emekli maaşlarındaki erimenin temelinde geçmişte yapılan iki büyük reform yatıyor:

1999 ve 2008 Reformları: Her iki düzenlemede de Aylık Bağlama Oranlarının (ABO) düşürülmesi, maaşlarda ciddi bir erime başlattı. Milli Gelir Payı: 2008 yılındaki reformla emekli maaşı hesaplamasında milli gelir artışının sadece %30’unun dikkate alınması, gelir kaybını derinleştirdi. Hazine Desteği: Düşük kalan maaşların Hazine destekleriyle 20.000 TL olan taban maaşa tamamlanması, sistemin sigorta tekniğinden uzaklaşmasına neden oldu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DE SUNDU

Karakaş'a göre sisteme dahil edilen "kök aylık" kavramı ve maktu artışlar, prim ödeyenler arasında ciddi bir adaletsizliğe yol açtı.

İsa Karakaş, oluşturulan yeni komisyonun gerçekçi çözümler üretmesi gerektiğini belirterek şu çözüm yol haritasını sundu:

" Seyyanen zamlar ve geçici eşitlemelerden vazgeçilerek, ödenen prim günü ve kazanç miktarıyla orantılı bir maaş düzenine dönülmelidir. Emekli maaş güncellemelerinde milli gelir artışları tam oranda yansıtılmalıdır. Siyasetten uzak, tamamen matematiksel temellere dayalı bir sürdürülebilirlik modeli kurulmalıdır."

Karakaş, adaletin prim gününde değil maktu artışlarda aranmasının sistemin geleceğini tehlikeye attığını hatırlatarak, "Alın terinin matematiksel karşılığı verilmelidir" dedi.

