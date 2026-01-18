Emeklilik planınız boşa gitmesin: Bu hatalara dikkat!

Emekli olmayı planlayan veya yeni emekli olmuş kişiler, hayatlarının en önemli finansal dönemlerinden birine adım atıyor. Ancak yapılan küçük ama kritik hatalar, yıllarca biriktirdiğiniz emeklilik birikimlerinizi riske atabiliyor.

İşte uzmanların sıkça vurguladığı ve emeklilerin kaçınması gereken hatalar:

EMEKLİLİK PLANINI ERTELEMEK

Erken yaşta emeklilik için birikim yapmaya başlamak, yatırım getirilerini katlamak açısından çok önemli. Uzmanlar, “Emeklilik planınızı ertelemek, gelecekte ciddi gelir kayıplarına yol açabilir” uyarısında bulunuyor.

HARCAMALARI PLANLAMAMAK

Emekli olduktan sonra geliriniz sabitleniyor. Bu nedenle harcamalarınızı net bir şekilde planlamamak, birikimlerin hızla erimesine sebep olabiliyor. Özellikle sağlık ve beklenmedik giderler için bir acil durum fonu oluşturmak kritik.

YANLIŞ YATIRIM ARAÇLARINI SEÇMEK

Emeklilik birikimlerini yüksek riskli yatırımlara yönlendirmek büyük kayıplara yol açabilir. Uzmanlar, emeklilik dönemi için daha güvenli ve düzenli getiri sağlayan araçlara yönelmenin önemini vurguluyor.

BORÇLARI YÖNETEMEMEK

Emekli olduktan sonra kredi veya borç yükü taşımak finansal esnekliği azaltıyor. Borçları emeklilik öncesinde azaltmak veya tamamen kapatmak, rahat bir dönem için şart olarak görülüyor.

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK AVANTAJLARINI GÖZ ARDI ETMEK

Emeklilik birikimleri, vergi avantajları ve devlet katkılarıyla büyüyebilir. Bu fırsatları değerlendirmemek,