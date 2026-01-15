Emekliye promosyon tuzağı: Parayı alan borçlu çıkıyor

2026 yılıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan artışlar, bankalar arasındaki promosyon rekabetini de hızlandırdı. Birçok banka, maaşını taşıyan emeklilere 20 bin TL’yi aşan, bazı kampanyalarda ise 30 bin TL’ye kadar çıkan promosyonlar sunuyor.

Ancak uzmanlar, bu cazip rakamların arkasında emeklileri zor durumda bırakabilecek gizli riskler bulunduğu konusunda uyarıyor.

Emekliye bu ay zamlı maaş yatmayacak

EN YÜKSEK PROMOSYON HERKESE VERİLMİYOR

Tüketici temsilcilerine göre reklamlarda öne çıkarılan “en yüksek promosyon” tutarları çoğu zaman tüm emekliler için geçerli olmuyor.

Bu rakamlar genellikle en üst maaş dilimindeki emeklileri kapsarken, daha düşük maaş alan emekliler aynı kampanyadan daha sınırlı bir promosyon alabiliyor. Bu durum, beklenti ile gerçek arasında ciddi farklara yol açabiliyor.

EK KOŞULLAR PROMOSYONU ERİTEBİLİYOR

Bankaların sunduğu yüksek promosyonlara ulaşmak için emeklilerden çeşitli ek şartlar talep edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı, belirli harcama taahhütleri ya da ek hesap açılması bu koşullar arasında öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde promosyonun bir kısmının geri istenebileceğine dikkat çekiyor.

Devlet bankasının emekli veznedarı bir tas çorbaya muhtaç kaldı! Gözyaşlarıyla feryat etti

KREDİ VE KMH ŞARTI BORÇ RİSKİ YARATIYOR

Bazı bankaların ek promosyon için kredi kullanımını şart koştuğu ya da maaş hesabına bağlı kredili mevduat hesabı (KMH) açılmasını istediği belirtiliyor.

Bu tür hesaplar, kullanılmadığı düşünülse bile faiz ve masraf riski taşıyabiliyor. Kontrolsüz bırakılan KMH’ler, emeklilerin farkında olmadan borçlanmasına neden olabiliyor.