Çorba kuyruğundaki emekliden çağrı var!

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin, geçtiğimiz gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler Genel Kurul sürecine çevrildi. Teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, milyonlarca emekliye en düşük aylık olan 20 bin TL ödenecek.

Emekli aylıklarına ilişkin düzenleme kamuoyunda da büyük tepkilere yol açarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok semtinde her gün saat 07.00’de dağıtımına başladığı ücretsiz çorba vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ulus Meydanı’nda kurulan çorba dağıtım standında sabahın erken saatlerinde, yağışlı ve soğuk havaya rağmen metrelerce kuyruk oluşurken vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

“TEKRAR ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

Çorba kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, ekonomik koşullardan ve maaşların yetersizliğinden dert yandı. Bir vatandaş emekli maaşının sadece kiraya gittiğini belirterek, "Tekrar çalışmak zorundayız. İkinci iş yapıyoruz. İşte onunla da geçinmeye çalışıyoruz. Kıt kanaat. Çorba güzel oluyor. Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kuyruktaki vatandaşlardan bazıları mikrofona konuşmaktan çekinirken bir vatandaş da, "Vallahi bir şeyler söylemek istemiyorum da. Söylenecek çok şey var da söylenemiyor" dedi.

“YUVARLANIP GİDİYORUZ AŞAĞI DOĞRU”

Geçim mücadelesinin çok çetin olduğunu vurgulayan bir vatandaş ise, "Geçinsek burada ne işimiz var? Çorba için sabah yağmurda bekliyoruz. Hayat şartları iyice zorlaştı. Emekliler için zam yapacaklardı, o da olmadı. 20 bin lirada kaldı. Bugün yağmur dolayısıyla sıra az; normalde daha çok sıra oluyor. Ama mecbur geliyor insanlar, ne yapacaklar? Artmayan bir şey yok ki. Şartlar çok zor. Gidişat aşağı doğru, gidiyoruz bakalım. Yuvarlanıp gidiyoruz aşağı doğru, tepetaklak. Umut hiç yok. Ama ne yapacağız? İnşallah düzelir diyelim" sözlerini sarf etti.

Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi! "Bu 'ölün' demekten başka bir şey değil"

"KİM GELİRSE GELSİN BU ENKAZI KALDIRACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Emekli aylığının hesaplanma sistemini eleştiren bir vatandaş ise, "Babam emekli oldu. Diğer emeklilere göre fazla alması lazım. Gidip onun maaşını düşürüyor. Diğer emeklinin maaşına veriyor. Yani sistem hep yanlış yönetiliyor. İnsanları farklı şekilde kandırıyorlar. Araba fiyatları, ev fiyatları, enflasyon olsun, işsizlik zaten yani insanlar zor şekilde çalışıyor. Yani kimse kimseye şu devirde bedava para da vermiyor. Bakanlara git, milletvekillerine git, aldığı paraya bak. Bir de git şu asgari ücretlinin aldığı paraya bak. Bu adam nasıl geçinecek? Yani durumumuz kötü. Ekonomi o kadar kötü ki her yere borçlanmışız. Kim gelirse gelsin bu enkazı kaldıracağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Ekonomi şu anda iyi değil. Bu ekonominin başındaki adam düzeltemiyor. Ali Babacan’ın zamanında çok güzeldi. Ali Babacan gelmediği müddetçe bu ekonomi düzelmez. İyi kişilerin çalışması lazım. Pahalılık var. Kimse geçinemiyor. Herkes bu hükümeti seviyor, çalışıyor ama pahalılık olunca iş değişiyor" dedi.

“GEÇİNEBİLEN VARSA GELSİN BENİMLE KONUŞSUN”

Bir başka emekli vatandaş ise, "Bir hükümet şu ekmeğe muhtaç ettiyse, çorbayı da bu sabahta yağmurun altında bu vatandaşlar arıyor ise ekonomi bozuk. Başındaki adamların bunu düşünmesi lazım. Bu cepten çalmaktır, bu resmen hırsızlıktır. Hırsızlığın adı da budur. Ekmeğimi çalıyorlar. Allah razı olsun Belediye Başkanından. Emekli diye bir şey kalmadı ki. Herkes bitti. Yani bugün emekliyim deyip de geçinebilen varsa gelsin benim yanıma bir de benimle konuşsun. Bu insanlara yazık günah” sözlerini sarf etti.

Meclis'te kabul edildi, en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu! Zamlı maaşı kim ne zaman alacak?

“Bugün haberleri seyredin de bir görün insanlar konuşamıyor. İçinden ağlıyor, içinden konuşuyor, içinden küfür ediyor, içinden hakaret ediyor.” diyen emekli, “Gözlerime bakarsanız anlarsınız çaresizliğin ne olduğunu. Emekliyim çalışmayı istemem. Yazıktır, günahtır. İnsanların düştüğü hal bu.” dedi.

Vatandaş, sözlerinin devamında, “Parmağımda yüzüğüm yok. Geçim sıkıntısı nedeniyle boşandım. Onlar bir yüzükle geldi, gemiciklerin sahibi oldu. Amerika'da villaların, çiftliklerin sahibi oldu. Hükümetin ortaklarının hepsinin fabrikası var, 10 tane, 15 tane arabası var. Benim çoluğum çocuğum niye işe giremedi? Mecburum ben şunu belediyeden almaya. Sabahın köründe buradasınız. Niye buradasınız? Geçinmek için. Bende bu ekmeği kazanabilmek, çocuğumu okutabilmek için buradayım. Ama devlet elini cebinden bir türlü çekmiyor." ifadelerine yer verdi.

“İNSANLAR ENFLASYONA KARŞI DİRENEMİYOR”

Bir diğer emekli vatandaş ise, "Şu anda enflasyon çok yüksek. Gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi burada çorba dağıtıyor. İnsanlar şu anda enflasyona karşı direnemiyor. Emekliye verilen maaşlar çok komik rakamlar. Biz yıllarca çalışıyoruz. Yıllarca emek harcıyoruz. Bu duruma karşı aldığımız maaşlarla emekli olduğumuzda geçinemiyoruz. Şu anda ekonomi çok kötü ama farklı kanallarda, farklı yerlerde yansıtılanlar tamamen farklı. Herkes geçim için, mücadele için çalışmaya çalışıyor. Elinizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama durum bu. Hani her şey güzel olacak diyelim." açıklamasını yaptı.

Başka bir yurttaş ise, "Günümüzdeki bu pahalılığın, enflasyonun acil bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Bu şekilde emekçi kesim bazı şeylerden mahrum kalıyor ve mağduriyete düşebiliyor. Denildiği gibi simit, poğaça fiyatları bugün çok pahalı; herhangi bir mekânda sabah kahvaltı fiyatları da öyle. Asgari ücretin günlük bölümü bu şeyleri karşılamıyor. O yüzden Mansur Başkanımıza, bize böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.