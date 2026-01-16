Meclis'te kabul edildi, en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu! Zamlı maaşı kim ne zaman alacak?

Yayınlanma:
Milyonlarca emeklinin gözünün üzerinde olduğu kök maaş düzenlemesi dün Meclis'te kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Peki zamlı maaş ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği "en düşük aylık" bilmecesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çözüldü. 2025 yılında 16 bin 881 lira olan taban maaş, yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı.

DÜZENLEME YETİŞMEZDE FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon zammı normalde yüzde 12,19’da kalmıştı.

Bu oran uygulansaydı en düşük emekli maaşı 18 bin 939 lira olacaktı. Ancak gelen tepkiler ve ekonomik şartlar üzerine yapılan düzenlemeyle bu rakam 20 bin TL’ye tamamlandı.

Bu düzenleme, kök maaşı (zamlı haliyle bile) 20 bin liranın altında kalan tüm emeklileri kapsıyor. Aradaki fark Hazine tarafından kapatılacak.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. SSK emeklileri yarından (17 Ocak) itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Eğer yasal süreç yetişmezse, farklar daha sonra Bakanlığın duyuracağı tarihte yatacak.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

4A (ssk) ödeme günleri:

Tahsis No sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis No sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis No sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis No sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis No sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis No sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis No sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis No sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis No sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis No sonu 0 olanlar: 26 Ocak

4B (bağ-kur) ödeme günleri:

Tahsis No sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis No sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis No sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis No sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

