Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi! "Bu 'ölün' demekten başka bir şey değil"

CHP'nin “Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması”nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarın emekli maaşlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Meclis'te verilen tüm çabalara rağmen en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmadığını vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

“Belediye başkanı sadece park, bahçe, yol yapan insan değildir. Kentinde yaşayan herkesin her türlü derdiyle ilgilenmek zorundadır. Hele bir insan açıkta kalıyorsa benim evimde rahat uyumamam lazım. Bir insan açsa benim evimde rahat uyumamam lazım.”

"BU ÜCRET ÖLÜN DEMEK BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Emeklilerin aldığı maaşların asgari ücretin çok altında kaldığına dikkat çeken Yavaş, bu durumu şöyle değerlendirdi:

“Bu yaş almış insanlar bu saatten sonra gidip bir başkasından ödünç para isteyemez. Yardım isteyemez. Bu ücret sefalet ücreti. Emeklilere ‘size şu kadar ücret veriyoruz’ demek, ‘ölün’ demek, başka bir şey değil. Ben böyle algıladım ve derhal harekete geçtim.”

2023 Ağustos ayında başlattıkları emekli destek programını anlatan Yavaş, uygulamanın kapsamını şöyle özetledi:

“İlk başta 6.100 emeklimiz vardı, bugün 82.209 emeklimiz aylık 1.500 lira nakit destek alıyor. 750 lira protein desteği, üç ayda bir 750 lira doğalgaz desteği de sağlıyoruz. Bayramlarda ayrıca destek veriyoruz.”

ARTIK TÜM CHP'Lİ BELEDİYELERDE OLACAK

Yavaş ayrıca sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklara da değinerek, eczanelerde katkı paylarını karşılamak üzere sistem kurduklarını söyledi:

“Eczaneye giden emeklimiz katkı payı ödemesi gerekiyorsa ve bizden destek alıyorsa otomatik olarak bu bize bildiriliyor. İlacını alıyor ve biz düzenli olarak eczanelere ödüyoruz. Şu anda bunu tüm CHP’li belediyelere yayıyoruz.”

Yavaş, Başkent Kart üzerinden yapılan yardımların toplamını da paylaştı:

“Emeklilere şimdiye kadar 1 milyar 782 milyon lira nakit desteği, 757 milyon lira et desteği, 342 milyon lira yakacak desteği, 534 milyon lira genel ihtiyaç desteği ve 4 milyon 861 bin lira sağlık katılım payı ödedik. Toplamda 3 milyar 421 milyon lira destek sağladık.”

"İSTEDİKLERİ İFTİRAYI ATSINLAR HALK ARKAMIZDA"

Konuşmasının sonunda CHP belediyeciliğinin farkını vurgulayan Yavaş, merkezi iktidarın değişmesi hâlinde bu yaklaşımın ülke geneline yayılacağını söyledi:

“2019’dan bu yana farklı bir belediye gördünüz. Şeffaf, halkla paylaşarak karar alan, toplumun tüm kesimiyle ilgilenen bir belediye gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi, bütün programını halktan yana kullanarak bu karanlık günleri ortadan kaldıracak.”

CHP'nin şu anda 400’ün üzerinde belediyesi olduğunu hatırlatan Yavaş, 11 büyükşehir belediye başkanının çalışmalarıyla CHP’nin birinci parti konumuna geldiğini belirterek şöyle devam etti: