Melih Gökçek Erdoğan'ı üzmeyecek olsa Arınç'a neler yaparmış neler

AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken Melih Gökçek için söylediği "Ankara'yı parsel parsel sattı" açıklamasının hatırlatılmasına ve Mansur Yavaş’ın gönderdiği dosyalarla ilgili sosyal medyada çıkan iddialara karşılık verdi.

Bülent Arınç'ın sözlerine Melih Gökçek'ten Erdoğanlı yanıt geldi.

MELİH GÖKÇEK ERDOĞAN'I ÜZMEYECEK OLSA ARINÇ'A NELER YAPARMIŞ NELER

O sözlerinin üzerine 'bir gram' eğilmediğini ifade eden Arınç, bugüne kadar hiç ifadeye çağrılmadığını vurgulayarak " 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" dedi.

Arınç'ın sözlerine katıldığı TV100 yayınında yanıt veren Melih Gökçek, Arınç'ın 'bir yerlerden düğmeye basılınca' konuştuğunu iddia ederek konuşursa partisi içinde üzülecek olanlara işaret etti.

Kendisinin, Bülent Arınç'ın ve Arınç'ın oğlunun da AKP'li olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyan Melih Gökçek, AKP içinde bir tartışma çıkarırlarsa başta Erdoğan ve partinin ileri gelenlerinin rencide olacağını ifade ederek şunları söyledi: