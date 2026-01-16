Melih Gökçek Erdoğan'ı üzmeyecek olsa Arınç'a neler yaparmış neler
AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken Melih Gökçek için söylediği "Ankara'yı parsel parsel sattı" açıklamasının hatırlatılmasına ve Mansur Yavaş’ın gönderdiği dosyalarla ilgili sosyal medyada çıkan iddialara karşılık verdi.
Bülent Arınç'ın sözlerine Melih Gökçek'ten Erdoğanlı yanıt geldi.
MELİH GÖKÇEK ERDOĞAN'I ÜZMEYECEK OLSA ARINÇ'A NELER YAPARMIŞ NELER
O sözlerinin üzerine 'bir gram' eğilmediğini ifade eden Arınç, bugüne kadar hiç ifadeye çağrılmadığını vurgulayarak " 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" dedi.
Arınç'ın sözlerine katıldığı TV100 yayınında yanıt veren Melih Gökçek, Arınç'ın 'bir yerlerden düğmeye basılınca' konuştuğunu iddia ederek konuşursa partisi içinde üzülecek olanlara işaret etti.
Kendisinin, Bülent Arınç'ın ve Arınç'ın oğlunun da AKP'li olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyan Melih Gökçek, AKP içinde bir tartışma çıkarırlarsa başta Erdoğan ve partinin ileri gelenlerinin rencide olacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, Bülent Bey konuşur. Şimdi de Mansur Yavaş'ın sıkışması dolayısıyla bir kurtarma operasyonu olarak bir yerlerden bastılar, bu lafları söylettiler. Söylediklerinin tamamı yanlış. Ama ben bu konuya girip tartışmam. Neden biliyor musunuz?
Ben AK Partiliyim, o da şu anda AK Partili, oğlu da AK Partili. Eğer ben AK Parti içerisinde bir tartışma çıkartırsam ve başta Sayın Cumhurbaşkanım ve parti ileri gelenleri bundan rencide olur ve rahatsız olurlarsa ben bunu yapmaya kendime hak sahibi görmem.
Yoksa yani Bülent Arınç, tın gelir tırıs gider. O kadarını söyleyeyim. Benim sözüm bu kadar."