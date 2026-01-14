AKP'den Bilal Erdoğan'ın adaylığına en açık itiraz Bülent Arınç'tan geldi

TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan sonrası döneme kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AKP içinde Erdoğan sonrası döneme ilişkin soruları yanıtlarken, “Sorularınızın cevabını vermekte zorlanıyorum. Neden bana bunları soruyorsunuz? Kafasından ne geçtiğini ben nereden bilebilirim. Bunları konuşmak için çok erken bir varsayımım var ama o da bana kalsın. Bir şey söyleyip de sonra sosyal medyada gelişi güzel şeyler konuşulmasın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığına kimin aday olabileceğine ilişkin yorumlarda bulunan Arınç, şunları söyledi:

“İsim söylemem ama Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de ‘Kardeşim Abdullah Gül’dür’ diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman ‘kardeşim falandır’ diyebilir. Bunu da yabana atmayın.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ailesine dair bir soruya da yanıt veren Arınç, “Ben Erdoğan ailesini tanırım ama Sümeyye Hanımla daha çok seçim gezilerinde birlikte olurduk. Çok hanımefendi bir kızımızdır. Bilal Beyi de tanırım şüphesiz. Cumhurbaşkanlığı konusunda kim ne düşünüyor beni ilgilendirmez, benim işim değil” dedi.

"BABADAN OĞULA GEÇİŞ BİZDE KABUL GÖRMEZ"

Arınç, aileden aileye geçen iktidarın Türkiye’de toplumda karşılık bulmayacağını savunarak şu ifadeyi kullandı:

"Avrupa'da babadan oğula görüntüsünü göremezsiniz. Burası bir Azerbaycan değil veya Irak'ta İran'da Libya'da olan gibi bir şey görülmemiş. Olmaz mı istenirse olur. Halk buna karar verir. Halk tarafından hemen alkışlarla ve olumlu karşılanacağını da düşünmem. Seçim sonucunda bu kabul edilirse ona da bir şey diyemeyiz ama bir örneği yok. Babadan oğula intikal eden vekillik olmuştur ama bu başka bir konu. Mesela İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu o ülkelerde geçerli olabilir ama bizim ülkemizde kabul görmez diye düşünüyorum."

Arınç, seçim ittifaklarına dair şu görüşleri paylaştı:

“Doğrusu günlük siyasetle çok ilgilenmemeye çalışıyorum ama okuduklarımdan da etkileniyorum. Yüzde 1’lik partinin bile söz hakkı olacak bir noktaya gelindi. İyi mi kötü mü? Bana göre partiler kimliksiz hâle geldi. Eskiden kimliklerini muhafaza etmek için vatandaşla doğrudan ilişki kurarlardı. Şimdi öyle ittifaklar var ki, ‘bunların bu ittifakta ne işi var’ diyorsunuz.”

"İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANMALI"

“Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler” diyen Arınç, İmamoğlu’nun tutuklu değil, tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti. Yurt dışına çıkma ihtimaline karşı önlem alınabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o gün bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı.”

TAYFUN KAHRAMAN ÇAĞRISI

Gezi davasından hükümlü MS hastası Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna da değinen Arınç, “Adli Tıp Kurumu vicdansızlık bir yana acımasızca davranıyor. Tayfun Kahraman sağlık durumundan dolayı tahliye edilmeli” dedi. Kahraman’ı “hükümet devirecek biri olarak görmedim” diyerek savundu.

"GÖKÇEK'İN ADINI ANMAK İSTEMİYORUM"

Melih Gökçek’le ilgili geçmişteki “Ankara’yı parsel parsel sattı” açıklamasının hatırlatılması üzerine Arınç, şu ifadeleri kullandı:

“Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. ‘O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim’ dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim.”

Mansur Yavaş’ın gönderdiği dosyalarla ilgili sosyal medyada çıkan iddialara da değinen Arınç, kendisinin bugüne kadar hiç ifadeye çağrılmadığını vurgulayarak, “Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim” dedi.

Erdoğan'a topuk selamına AKP içinden tepki! Arınç'tan 'yalaka' eleştirisi: Eskiler 'tabasbus' derdi

Parti değiştiren milletvekilleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, CHP'den AKP’ye geçen Hasan Utku Çakır’ın tavrını eleştirdi. Arınç, “Bu arkadaşın yaptığı beni mahcup etti. Bağırarak, çağırarak, selam durarak, şov yaparak… Buna alışkın değilim ve bunu doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Arınç, “Tabasbus” kelimesini özellikle kullandığını belirterek, “Orada Cemil Meriç’ten bir söz kullandım. ‘Tabasbus’ kelimesini özellikle söyledim. Gitsinler, baksınlar diye. Nitekim baktılar” dedi.