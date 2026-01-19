Emekliler için bankalar zam yaptı: 30 bin lirayı aştı

Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük aylığın 20 bin liraya çıkarılmasının ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden hız kazandı. Emekliler daha yüksek promosyon fırsatları için maaşlarını başka bankalara taşıma seçeneğini değerlendirirken, bankalar da müşteri çekmek adına promosyon tutarlarını yukarı yönlü güncelledi.

“Banka promosyonu ne kadar oldu?”, “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” soruları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI

VakıfBank, Yapı Kredi, Halkbank ve Denizbank başta olmak üzere birçok banka, artan rekabet ortamında emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon, ek ödeme ve çeşitli avantajlar içeren yeni tekliflerini devreye almaya başladı.

Yeni müşteri kapmak için yarışa giren bankalar promosyon tutarını 30 bin TL'nin üzerine çıkardı.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankaların sunduğu promosyon tutarları, kişilerin aylık gelir düzeylerine göre belirlenen kademeler esas alınarak hesaplanırken, buna ek olarak dönemsel kampanyalarla ilave avantajlar da sağlanabiliyor; söz konusu promosyonlar ise çoğu zaman tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılıyor.

BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

VAKIFBANK

Ek tekliflerle 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

YAPI KREDİ

Emeklilere 15 bin TL promosyon. Ek üyelikler ve ödemelerle bu rakam 30 bin TL'ye ulaşıyor.

ING BANK

Ana promosyon 15 bin TL. Ek ödemelerle 28 bin TL .

QNB

20 bin TL ile başlıyor. Ek ödeme ve tekliflerle promosyon 31 bin TL'yi buluyor.

HALKBANK

Ana promosyon 12 bin TL. Ek tekliflerle 18 bin TL'y i aşıyor. TEB: 12 bin TL ana promosyon, ek tekliflerle 21 bin TL'ye ulaşıyor.

İŞ BANKASI

Ek tekliflerle 24 bin TL promosyon.

AKBANK

Ana promosyon 12 bin TL. Ek ödemeyle 15 bin TL'ye ulaşıyor.

ZİRAAT BANKASI

Emeklilere 12 bin lira promosyon veriyor.

DENİZ BANK

12 bin lira ana promosyon, ek tekliflerle 27 bin TL'ye çıkıyor.

ALBARAKA