Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı

İktidarın her fırsatta dile getirdiği "17 milyon emekli" söylemi konunun uzmanından döndü.

Kamuoyunda sıkça ifade edilen "17 milyon emekli" rakamı, teknik olarak büyük bir yanıltmaca barındırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un paylaştığı verilere göre, Türkiye’de kendi primini ödeyerek emekli olmuş "gerçek" emekli sayısı sadece 12 milyon 239 bin 971.

Geriye kalan milyonlarca kişi ise aslında emekli değil, "hak sahibi" sıfatıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerden oluşuyor.

Erdursun şunları kaydetti:

"Emekli sayıları açıklanır­ken çoğu zaman şu gruplar da aynı sepete konulmaktadır: Malullük aylığı alanlar Vazife malullüğü aylığı alanlar Sürekli iş göremezlik geliri alanlar İş göremezlik ölüm geliri alanlar Sürekli iş göremezlik ölüm ge­liri alanlar Bu aylıkların hiçbiri klasik anlamda emekli aylığı değil­dir. Üstelik bu gelirler: * Daha düşüktür * Şartlıdır * Belirli durumlarda tama­men kesilmektedir"

Dul ve yetim aylıkları bir "emekli aylığı" değil, bir "ölüm aylığı" ve yardım niteliğindedir. Bu aylıklar evlilik, yaş sınırı veya sigortalı bir işe girme durumunda anında kesiliyor.

'20 BİN LİRA' ŞUBAT'A KALDI

Meclis’te kabul edilen ve en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme, Ocak ayı maaşlarına yetişmedi. Sonuç? Milyonlarca emekli, doların 43 lirayı, altının 6 bin 500 lirayı aştığı Ocak ayında yine 16 bin 881 lira ile hayatta kalmaya çalıştı.

EMEKLİ AYLIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Yasal ve teknik işlemler yetişmediği için, 20 bin liraya tamamlama ödemeleri ve Ocak ayına ait farklar ancak Şubat ayında hesaplara yatacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

20 bin liralık "taban aylık" düzenlemesi, dul ve yetimler için bir anlam ifade etmediğine dikkat çeken Erdursun şunları kaydetti.

"Dolayısıyla bugün 'en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu' de­nilmesine rağmen, ne emeklilerin ne de dul ve yetimlerin hesabına henüz 20 bin lira yatmamıştır."

Özgür Erdursun'un aktardığına göre dul ve yetim aylıkları şu şekilde:

Hak Sahibi Durumu Hisse Oranı Alacağı Tahmini Tutar Sadece Eş (%75) %75 15.000 TL Eş ve Çalışan Çocuklar (%50) %50 10.000 TL Yetim Çocuk (%25) %25 5.000 TL

ÖRF ADETLERİMİZ DEDİ AKP'NİN ÇELİŞKİSİNİ ANLATTI

Erdursun yazısını çarpıcı bir şekilde bitirdi. Erdursun'un dikkat çekıtiği noktaya bakıldığında, politik hattını "yerli ve milli değerler" üzerine kuran iktidarın söylemleri havada kalmış görünüyor: