Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı
İktidarın, emekli aylıklarının düşük kalmasını emekli sayısının fazlalığına gerekçe göstermesine, Sosyal Güvenlik Uzmanından çok net bir yanıt geldi. Özgür Erdursun, 17 milyon olarak ifade edilen emekli sayısının aslında gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek rakamları açıkladı.

İktidarın her fırsatta dile getirdiği "17 milyon emekli" söylemi konunun uzmanından döndü.

Kamuoyunda sıkça ifade edilen "17 milyon emekli" rakamı, teknik olarak büyük bir yanıltmaca barındırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un paylaştığı verilere göre, Türkiye’de kendi primini ödeyerek emekli olmuş "gerçek" emekli sayısı sadece 12 milyon 239 bin 971.

Geriye kalan milyonlarca kişi ise aslında emekli değil, "hak sahibi" sıfatıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerden oluşuyor.

Erdursun şunları kaydetti:

"Emekli sayıları açıklanır­ken çoğu zaman şu gruplar da aynı sepete konulmaktadır:

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

İş göremezlik ölüm geliri alanlar

Sürekli iş göremezlik ölüm ge­liri alanlar

Bu aylıkların hiçbiri klasik anlamda emekli aylığı değil­dir. Üstelik bu gelirler:

* Daha düşüktür

* Şartlıdır

* Belirli durumlarda tama­men kesilmektedir"

Dul ve yetim aylıkları bir "emekli aylığı" değil, bir "ölüm aylığı" ve yardım niteliğindedir. Bu aylıklar evlilik, yaş sınırı veya sigortalı bir işe girme durumunda anında kesiliyor.

'20 BİN LİRA' ŞUBAT'A KALDI

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

Meclis’te kabul edilen ve en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme, Ocak ayı maaşlarına yetişmedi. Sonuç? Milyonlarca emekli, doların 43 lirayı, altının 6 bin 500 lirayı aştığı Ocak ayında yine 16 bin 881 lira ile hayatta kalmaya çalıştı.

EMEKLİ AYLIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Yasal ve teknik işlemler yetişmediği için, 20 bin liraya tamamlama ödemeleri ve Ocak ayına ait farklar ancak Şubat ayında hesaplara yatacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

20 bin liralık "taban aylık" düzenlemesi, dul ve yetimler için bir anlam ifade etmediğine dikkat çeken Erdursun şunları kaydetti.

"Dolayısıyla bugün 'en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu' de­nilmesine rağmen, ne emeklilerin ne de dul ve yetimlerin hesabına henüz 20 bin lira yatmamıştır."

Özgür Erdursun'un aktardığına göre dul ve yetim aylıkları şu şekilde:

Hak Sahibi DurumuHisse OranıAlacağı Tahmini Tutar
Sadece Eş (%75)%7515.000 TL
Eş ve Çalışan Çocuklar (%50)%5010.000 TL
Yetim Çocuk (%25)%255.000 TL

ÖRF ADETLERİMİZ DEDİ AKP'NİN ÇELİŞKİSİNİ ANLATTI

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

Erdursun yazısını çarpıcı bir şekilde bitirdi. Erdursun'un dikkat çekıtiği noktaya bakıldığında, politik hattını "yerli ve milli değerler" üzerine kuran iktidarın söylemleri havada kalmış görünüyor:

"Bizim örf, adet, gelenek ve top­lumsal yapımızda; yalnız kalan bir kadın, yetim kalan bir kız çocuğu, yetim kalan bir erkek çocuğu her zaman daha fazla korunması gere­ken gruplar olarak görülmüştür.

Ancak mevcut sistemde, bu grupların en düşük gelir seviye­sinde bırakıldığı görülmektedir. Bu nedenle: Emekli sayıları açık­lanırken kategoriler net biçimde ayrılmalıdır. Dul ve yetim aylıkları ayrı başlıkta değerlendirilmelidir.

Bu kesime yönelik özel iyileş­tirme düzenlemeleri yapılmalıdır"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

