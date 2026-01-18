Yaşlılık sigortası gündemde: Emekli olana kadar prim ödenecek

Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) hayata geçirilmesi sürecinde çalışmalarda bulunan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisinin” altından devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını ifade etti.

"YAŞLANMADAN PRİM ÖDEMELİSİNİZ Kİ..."

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Çelik, "12. Kalkınma Planı'nda ve Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi' ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin" dedi.

SİGORTA DEVREYE GİRECEK

Planlanan modele göre, 18-65 yaş aralığında prim ödemesi yapılacak, bu süre zarfında bakıma ihtiyaç duyulması halinde sigorta sistemi devreye girerek gerekli destek sağlanacak.

Devletin, özel sektörün, kamu kurumlarının ve Aile Bakanlığı'nın hizmet sunduğu yapıda "tüm paydaşlar arasında bütünleşik bir ağ" kurulması ve "genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model" hedefleniyor.

Çelik, "Bu konu umarım önümüzdeki yıllarda geç olmadan gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bir ortama doğru evrilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç bulunmaması, alandaki başlıca yapısal sorunlar arasında gösterilirken; evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ise çözüm önerileri arasında öne çıktı.