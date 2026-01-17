AKP'li vekil emekli maaşındaki krizi çözdü: Vatandaşın ömrü uzayınca maaşlar düşmüş

TBMM'deki konuşmasında günlerdir süren tartışmalara noktayı koyan AKP'li vekil emekli maaşındaki krizi çözdü. AKP'li İsmail Güneş'in tespitine göre, iktidarları döneminde iyi beslenen vatandaşın ömrü uzayınca maaşlar düşmüş.

20 bin liralık en düşük emekli aylığı, 28 bin 75 liralık asgari ücretle milyonlarca vatandaş açlık sınırının altına mahkum kalınca Türkiye'nin ana gündem maddesi dar gelirli vatandaşın durumu oldu. TBMM'de CHP'nin 39 bin liralık asgari ücret ve en düşük emekli aylığının 1 asgari ücret olması teklifini kabul etmeyen iktidardan maaş krizine beklenmedik yanıt geldi.

AKP'Lİ VEKİL EMEKLİ MAAŞINDAKİ KRİZİ ÇÖZDÜ

TBMM'de konuşma yapan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, düşük zammın nedenini açıkladı. Vatandaşın uzayan ömrü nedeniyle emekli sayısının artmasını düşük maaşlara gerekçe gösteren Güneş, o ömrü de kendilerinin uzattığını söyledi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; emekli maaşlarının düşük olmasını emeklilerin uzun yaşamasına bağlayan SGK Başkanı Raci Kaya'nın sözlerini akıllara getiren AKP'li Güneş, TBMM’deki konuşmasında şunları söyledi:

“Hep beraber EYT’yi çıkardık. Emekli sayımız 16.9 milyona çıktı. Bir de bizde ömür de uzadı. Emeklilerin ömrü bizim iktidarımız döneminde arttı, insanlar daha iyi beslendi, 62 yaştan 78.5’a çıktı. Türkiye’de ortalama emekli yaşı 54.1 ve emeklilikte prim alma süresi ise 29.4 yıl oldu.”

CHP’li Veli Ağbaba o sözlere "Emekliler uzun yaşıyor çok ayıp" diyerek karşılık verirken CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da “Ölelim mi, emekli erken mi ölsün? O çıkıyor senin sözlerinden” dedi.

MHP'Lİ BAŞKAN "ŞÜKÜR" ÖNERDİ

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ilçe ziyaretinde emeklileri şükretmemekle suçladı:

“Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü artırmamız lazım. Alım gücünü artırmamız lazım.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

