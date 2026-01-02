Emekliler Antalya'da yoksulluğa karşı sokağa çıktı

Emekli maaşlarına yapılacak zamma günler kala emekliler artan yoksulluğa ve yaşam koşullarındaki kötüleşmeye karşı Antalya’da sokaklara döküldü.

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şubesi öncülüğünde Attalos Anıtı önünde bir araya gelen olanrcal emekli, basın açıklaması yaptı. Emekliler, ekonomik kriz ve düşük maaşlara tepki gösterdi.

"BU GELİRLE İNSANCA YAŞAMIN MÜMKÜN DEĞİL"

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Sarsılmaz, emekliliğin artık güvenceli bir yaşam dönemi olmaktan çıkarıldığını vurgulayarak, mevcut ekonomik politikaların emeklileri bilinçli şekilde yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Mart 2025 itibarıyla 16,8 milyondan fazla emekli ve hak sahibinin büyük bölümünün 16 bin 881 TL aylıkla geçinmeye zorlandığını belirten Sarsılmaz, dul ve yetim aylıklarının ise bu tutarın da altında kaldığını söyedi. Sarsılmaz, "Bu gelirle insanca yaşamın mümkün değil" dedi.

"ASGARİ ÜCRET BİR GEÇİM ÜCRETİ OLMAKTAN TAMAMEN UZAKLAŞTI"

2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin daha ilan edilir edilmez açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Sarsılmaz, asgari ücretin bir geçim ücreti olmaktan tamamen uzaklaştığını söyledi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ise halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Barınma krizine de dikkat çekilen açıklamada, büyük şehirlerde çok sayıda emeklinin pansiyonlarda ya da sağlıksız, güvencesiz yapılarda yaşamak zorunda bırakıldığı ve sosyal konut üretiminin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, taleplerini şu şekilde sıraladı:

- Tüm emeklilere 20 bin TL seyyanen zam,

- En düşük emekli aylığının yeni başlayan memur maaşıyla eşitlenmesi,

- Enflasyon kaynaklı gelir kayıplarının telafi edilmesi,

- Sağlıkta katkı paylarının kaldırılması,

- Emeklilere kira desteği sağlanması ve kamusal sosyal konut programı hayata geçirilmesi.