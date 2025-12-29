Ekmek İstanbul'da kaç lira oldu?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından ekmek fiyatının İstanbul'da kaç lira olduğu merak edilmeye başlandı.

Ekmek fiyatları kentten kente değişiklik gösterirken fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor. Ekmek fiyatları İstanbul ve Ankara’da 15 TL’den satılırken ülke genelinde bu fiyatlar 10-15 lira arasında değişiyor.

EKMEK FİYATI YENİ YILDA ARTACAK MI?

Yeni yılda ekmek fiyatlarının artıp artmayacağı merak edilirken Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan açıklama geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Balcı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktarmıştı.

Kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

EKMEK İSTANBUL'DA KAÇ LİRA?

İstanbul'da 200 gram ekmek 15, 240 gram ekmek ise 18 liraya satılıyor.

EKMEK ANKARA'DA KAÇ LİRA?

Ankara'da 200 gram ekmek 15 liraya satılıyor.

EKMEK İZMİR'DE KAÇ LİRA?

İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

