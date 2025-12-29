Ekmek İstanbul'da kaç lira oldu?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından ekmek fiyatının İstanbul'da kaç lira olduğu merak edilmeye başlandı.