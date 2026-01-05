EKK yılın ilk toplantısını yaptı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ilk buluşmasında ekonomideki "kazanımları" ve rekorları sıralarken, milyonların maruz kaldığı gerçek hayat pahalılığı resmi söylemlerle bir kez daha ters düştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan resmi bildiride, uygulanan ekonomi programı sayesinde 2025 yılında önemli kazanımlar elde edildiği öne sürüldü.

Kurul, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi zirvelere ulaştığını ve uluslararası standartlarda yeterliliğin sağlandığını bildirdi. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırıldığı ve Türkiye’nin risk priminin 2018 yılından bu yana en düşük seviyesine indiği kaydedildi. Bu durumun kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini düşürdüğü belirtildi.

EKONOMİ PROGRAMINDA KARARLILIK VURGUSU

Açıklamada, ekonominin 2025 yılının ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüdüğü ve işsizlik oranının 31 aydır tek haneli rakamlarda kaldığı bilgisine yer verildi.

Yıllık enflasyonun yüzde 30,89 ile son 48 ayın en düşük seviyesine gerilediği, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,7’ye indiği aktarıldı. Bildiride, "Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" denilirken, deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin korunduğu ifade edildi.

2026 İÇİN YAPISAL REFORM VAADİ

2026 yılında enflasyonla mücadelenin para ve maliye politikaları eşgüdümüyle devam edeceği vurgulandı. Sadece talep yönlü değil; gıda, barınma, enerji ve ulaşım gibi alanlarda arz yönlü adımların atılacağı belirtildi.

Bildiride, deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak kaynakların, enflasyon hedefleriyle uyumlu fiyatlandırmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca, 2025 yılında yapılan kanun değişiklikleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik engellerin azaltıldığı hatırlatıldı.

LOJİSTİK VE TARIMDA YENİ ADIMLAR

Toplantıda ele alınan diğer başlıklar arasında lojistik altyapının güçlendirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarının geliştirilmesi yer aldı.

Sanayi bölgelerini limanlara bağlayacak iltisak hatları programının tamamlanacağı ve üretim bölgelerinin dış pazara erişiminin artırılacağı ifade edildi. Tarım sektöründe ise verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı planlı üretime öncelik verileceği, modern tarım teknolojileri ve sulama yatırımlarının destekleneceği açıklandı.