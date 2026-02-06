Dünyada düşüyor, Türkiye'de enflasyonu çıkarıyor!

Dünyada düşüyor, Türkiye'de enflasyonu çıkarıyor!
Yayınlanma:
FAO verilerine göre, küresel gıda fiyatları Mart 2022’deki zirvesinden bu yana %22,7 oranında ucuzladı. Süt, et ve şeker fiyatlarındaki sert düşüşler küresel piyasaları rahatlatırken; Türkiye’deki mutfak yangını ile dünyaya fark atıyor. TÜİK'in en son açıkladığı enflasyon verisinde en itici kalem olarak gıda fiyatları gösterilmişti.

Dünya genelinde gıda fiyatları düşüş trendini koruyarak üst üste beşinci ayda da geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları Mart 2022’deki zirvesinden bu yana %22,7 oranında ucuzladı. Süt, et ve şeker fiyatlarındaki sert düşüşler küresel piyasaları rahatlatırken; Türkiye’deki mutfak yangını ile dünya piyasaları arasındaki makas her geçen gün daha da açılıyor.

TÜİK'in düştü dediği gıda fiyatındaki gerçek durumu uzmanı tane tane anlattıTÜİK'in düştü dediği gıda fiyatındaki gerçek durumu uzmanı tane tane anlattı

Açıklanan Ocak 2026 verileri, gıda fiyatlarında istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor:

Ocak ayında 123,9 puana gerileyen endeks, aylık bazda %0,4 düştü.

Mart 2022'deki rekor seviyeye kıyasla gıda fiyatları tam 36,4 puan (yüzde 22,7) gerilemiş durumda.

SÜT VE ŞEKERDE SERT DÜŞÜŞ, PİRİNÇTE ARTIŞ

2023/01/30/seker.jpg

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, bazı ürünlerdeki ucuzlama hızı dikkat çekiyor:

Süt Ürünleri: Üst üste yedinci ayda da düşerek aylık %5, yıllık bazda ise %14,9 geriledi.

Şeker: Aylık %1, yıllık bazda ise %19,2 gibi devasa bir düşüş kaydederek 89,8 puana indi.

Et: Aylık %0,4 gerilese de hala geçen yılın %6,1 üzerinde seyrediyor.

Tahıl ve Yağ Alarmı: Tahıl fiyatları %0,2, bitkisel yağlar ise %2,1 artarak düşüşü sınırladı. Özellikle pirinç fiyatları %1,8 artışla dikkat çekti.

TAHIL KORİDORU VE ÜRETİM ETKİSİ

Uluslararası mısır fiyatları düşüş trendini korurken, buğday fiyatları Ocak ayını istikrarlı kapattı. Bitkisel yağlardaki artışın ise palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

TÜRKİYE GİDİYOR TERSİNE

2021/10/27/yoksulluk.jpg

TÜİK açıkladı | Enflasyonu mutfak belirledi: Beslenme ve barınma lüks olduTÜİK açıkladı | Enflasyonu mutfak belirledi: Beslenme ve barınma lüks oldu

Dünyada gıda fiyatlarında düşüş yaşanırken Türkiye'de yükselen fiyatlar dikkat çekiyor. Açlık ve yoksulluğun giderek arttığı yüksek enflasyon koşullarında gıda fiyatları el yakıyor. En son 3 Şubat'ta açıklanan enflasyon verisinde, fiyat artışında birinci gıda fiyatları olmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Ekonomi
Devasa bir otomobil fabrikası sadece 80 euroya satıldı
Devasa bir otomobil fabrikası sadece 80 euroya satıldı
Euro 62 TL olacak tahmini: Aylar kaldı
Euro 62 TL olacak tahmini: Aylar kaldı