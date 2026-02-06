Dünyada düşüyor, Türkiye'de enflasyonu çıkarıyor!

Dünya genelinde gıda fiyatları düşüş trendini koruyarak üst üste beşinci ayda da geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları Mart 2022’deki zirvesinden bu yana %22,7 oranında ucuzladı. Süt, et ve şeker fiyatlarındaki sert düşüşler küresel piyasaları rahatlatırken; Türkiye’deki mutfak yangını ile dünya piyasaları arasındaki makas her geçen gün daha da açılıyor.

Açıklanan Ocak 2026 verileri, gıda fiyatlarında istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor:

Ocak ayında 123,9 puana gerileyen endeks, aylık bazda %0,4 düştü.

Mart 2022'deki rekor seviyeye kıyasla gıda fiyatları tam 36,4 puan (yüzde 22,7) gerilemiş durumda.

SÜT VE ŞEKERDE SERT DÜŞÜŞ, PİRİNÇTE ARTIŞ

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, bazı ürünlerdeki ucuzlama hızı dikkat çekiyor:

Süt Ürünleri: Üst üste yedinci ayda da düşerek aylık %5, yıllık bazda ise %14,9 geriledi.

Şeker: Aylık %1, yıllık bazda ise %19,2 gibi devasa bir düşüş kaydederek 89,8 puana indi.

Et: Aylık %0,4 gerilese de hala geçen yılın %6,1 üzerinde seyrediyor.

Tahıl ve Yağ Alarmı: Tahıl fiyatları %0,2, bitkisel yağlar ise %2,1 artarak düşüşü sınırladı. Özellikle pirinç fiyatları %1,8 artışla dikkat çekti.

TAHIL KORİDORU VE ÜRETİM ETKİSİ

Uluslararası mısır fiyatları düşüş trendini korurken, buğday fiyatları Ocak ayını istikrarlı kapattı. Bitkisel yağlardaki artışın ise palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

TÜRKİYE GİDİYOR TERSİNE

Dünyada gıda fiyatlarında düşüş yaşanırken Türkiye'de yükselen fiyatlar dikkat çekiyor. Açlık ve yoksulluğun giderek arttığı yüksek enflasyon koşullarında gıda fiyatları el yakıyor. En son 3 Şubat'ta açıklanan enflasyon verisinde, fiyat artışında birinci gıda fiyatları olmuştu.