TÜİK'in düştü dediği gıda fiyatındaki gerçek durumu uzmanı tane tane anlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının aralık ayı tüketici fiyat verilerini paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında bir yükseliş kaydetti.

ENAG açıkladı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Yıllık bazda incelendiğinde ise Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yüzde 30,89 olarak saptandı. On iki aylık ortalamalar temel alındığında fiyat artış hızının yüzde 34,88 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Bu sonuçların ardından, yıl sonu rakamları itibarıyla enflasyonda son dört yılın en düşük düzeyine ulaşıldığı kaydedildi.

ÇİFTÇİNİN KAYBI DERİNLEŞİYOR

Verileri tarımsal üretim açısından yorumlayan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, özellikle taze sebze fiyatlarındaki gerilemeye dikkat çekti.

Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!

Türkiye genelinde taze sebze fiyatlarının son bir senede yüzde 10,53 oranında azaldığını belirten Yıldırım, bu durumun üretim yapanlar için ağır bir darbe olduğunu ifade etti. Yıldırım, sebze üreticilerinin genel enflasyon oranında bir fiyat artışı bir yana, ürünlerini bir önceki yılın dahi altında fiyatlarla elden çıkarmak zorunda kaldığını vurguladı.

YUMURTA VE ŞEKERDEKİ TEHLİKELİ SEYİR

Halkın en temel protein kaynaklarından olan yumurta fiyatlarında da benzer bir eğilim gözlendi. Yıllık enflasyonun yüzde 30,89 olduğu bir ortamda, yumurta fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde 9,17 seviyesinde kaldığını hatırlatan Yıldırım, üreticilerin maliyetlerini karşılayamayarak zararına satış yaptıklarını paylaştı.

Fiyatı kamu otoritelerince belirlenen şeker kaleminde ise yıllık artış oranı yüzde 16,29 olarak ölçüldü. Bu artış oranı da yıllık genel enflasyonun yaklaşık yarısı kadar bir seviyeye karşılık geldi.

SÜRDÜRÜLEMEZ TARIM

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak ilan etmesi makro düzeyde bir iyileşme gibi sunulsa da, Ali Ekber Yıldırım'ın verilerle ortaya koyduğu tablo hem üreticiler hem de milyonlarca tüketici için oldukça "kötü" bir gidişatı gözler önüne seriyor.

Hapı bile yutamamışız!

Sebze fiyatlarının yüzde 10,53 düşmesi ve yumurta fiyatlarının yüzde 9,17 ile enflasyonun çok gerisinde kalması, kısa vadede market raflarında fiyatların artmamasını sağlasa da asıl tehlike üretim sürdürülebilirliğinde yatıyor.

Girdi maliyetleri (mazot, gübre, tohum) katlanarak artarken, ürününü geçen yılın dahi altında fiyata satan çiftçi, borç batağına sürükleniyor.