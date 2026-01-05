Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 30,89'a gerilese de temel ihtiyaçlardaki fahiş artış milyonların belini bükmeye devam ediyor.

Dana eti ve ilaç fiyatları çift haneli artışlarla halkın tenceresini ve sağlığını vururken, kağıt üzerindeki düşüşü havayolu biletlerindeki indirim sağladı.

ENFLASYONDA 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ: HALK KEMERİ SIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre TÜFE, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 oranında bir artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti.

On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında ise artış oranı yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla beraber, yıl sonları itibarıyla son 4 yılın en düşük enflasyon seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

TEMEL GIDA VE SAĞLIKTA ÇİFT HANELİ ZAMLAR

Aralık ayı verileri, tüketici sepetindeki ürünlerin fiyatlarındaki dengesizliği de gözler önüne serdi. Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 11,38'lik oranla taze balık oldu.

Halkın en temel harcama kalemlerinden olan ilaç fiyatları yüzde 10,06 oranında artarken, dana etindeki yükseliş yüzde 10 olarak gerçekleşti. Mutfakların vazgeçilmezi patatesin fiyatı yüzde 6,92 artış gösterirken, konserve veya işlenmiş balık ürünleri de yüzde 8,35 oranında pahalandı.

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI ENFLASYONU FRENLEDİ

Pahalanan ürünlerin aksine bazı kalemlerde düşüş yaşandığı görüldü. Aralık ayında fiyatı en fazla azalan hizmet, yüzde 32,95'lik düşüşle havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Bu kalemi yüzde 5,30 ile taze meyveler takip etti. Giyim sektöründe de gerileme gözlendi; erkek kıyafetlerinde yüzde 4,61, erkek ayakkabılarında ise yüzde 4,38 oranında fiyat azalışı yaşandı. Ayrıca seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarların fiyatları yüzde 4,83 oranında düştü.

TÜİK'in açıkladığı veriler, makro düzeyde enflasyonun düştüğünü iddia etse de mikro düzeyde ücretli çalışanlar ve emekliler için durumun "kötü" olduğunu gözler önüne seriyor.