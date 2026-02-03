TÜİK açıkladı | Enflasyonu mutfak belirledi: Beslenme ve barınma lüks oldu

TÜİK açıkladı | Enflasyonu mutfak belirledi: Beslenme ve barınma lüks oldu
Yayınlanma:
TÜİK 2026 yılının ilk enflasın verisini açıkladı. Açıklanan verilere göre aylık bazda enflasyonu en çok arttıran gıda ve alkolsüz içecek fiyatları olurken, yıllık bazda konut fiyatları etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentisi olan yüzde 4,3'lük aylık artışın üzerinde gelen bu rakamlar, yılın ilk ayında fiyatlama davranışlarındaki katılığı ve gıda fiyatlarındaki sert yükselişi memur ve emekli enflasyon farkının bir kez daha tescilledi.

TÜİK (2025=100) verilerine göre Ocak 2026'da enflasyon rakamları şu şekilde kaydedildi:

Aylık Artış: %4,84

Yıllık Artış: %30,65

12 Aylık Ortalama: %33,98

MUTFAKTAKİ YANGIN: GIDA ENFLASYONU ZİRVEDE

Ocak ayında enflasyonun en güçlü itici gücü gıda ve alkolsüz içecekler grubu oldu. Gıda fiyatlarındaki aylık yüzde 6,59'luk artış, genel endekse en yüksek katkıyı sağladı. Yıllıkta ise konut fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

Öne çıkan ana harcama grupları ve yıllık değişimleri:

Konut: %45,36 (Yıllık bazda en yüksek artış)

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %31,69

Ulaştırma: %29,39

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ÖZEL GÖSTERGELER

Enerji, gıda, alkollü içki ve tütün gibi kalemlerin hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesinde artış sınırlı kalsa da genel eğilim yukarı yönlü seyrini korudu.

B Göstergesi (Özel kapsamlı): Aylık %4,22, Yıllık %30,11

Endeks Alt Sınıfları: Kapsanan 174 alt sınıftan 157'sinde artış görülürken, sadece 14 üründe fiyat düşüşü yaşandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

