Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekildi!

Gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleri alanında dünya çapında tanınan lüks marka Oleg Cassini, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini 14 yılın ardından resmen sonlandırdı. Markanın, Türkiye operasyonlarını neden durdurduğuna dair herhangi bir net açıklama yapılmadı.

Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!

Türkiye’nin birçok şehrinde mağazası bulunan marka, bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir açıklama ile Türk müşterilerine duyurdu.

MARKADAN DUYURU

Oleg Cassini Türkiye ekibinden yapılan veda açıklamasında şu duygusal ifadelere yer verildi: