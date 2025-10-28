Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekildi!
Gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleri alanında dünya çapında tanınan lüks marka Oleg Cassini, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini 14 yılın ardından resmen sonlandırdı. Markanın, Türkiye operasyonlarını neden durdurduğuna dair herhangi bir net açıklama yapılmadı.
Türkiye’nin birçok şehrinde mağazası bulunan marka, bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir açıklama ile Türk müşterilerine duyurdu.
MARKADAN DUYURU
Oleg Cassini Türkiye ekibinden yapılan veda açıklamasında şu duygusal ifadelere yer verildi:
"Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız."