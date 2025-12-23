DİSK'ten asgari ücrete ilk tepki

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2026 yılı için belirlenen ve yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak açıklanan asgari ücreti sert bir dille eleştiren ilk tepkisini yayımladı.

İŞVERENLERİN BELİRLEMESİNE TEPKİ

Konfederasyon, ücretin işçi temsilcileri olmadan, sadece hükümet ve işverenler tarafından belirlenmesine tepki gösterdi.

‘İŞÇİLERE ADİL PAY VERİLMEDİ’

Yapılan açıklamada, ücret artışının enflasyonun gerisinde kaldığı, açlık ve yoksulluk sınırlarının çok altında belirlendiği ve milli gelirden işçilere adil bir pay verilmediği belirtildi.

DİSK, işçilerin 2025 yılında yaşadığı satın alma gücü kaybının da dikkate alınmadığını ifade etti.



DİSK’İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

DİSK'in yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyle:



"Açlık Sınırının Bile Altındaki Asgari Ücreti Kabul Etmiyoruz! İnsanca Yaşanacak Bir Ücret İstiyoruz!

2026 yılında uygulanacak asgari ücret, 23 Aralık 2025 Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak açıklandı. Asgari ücret bu sene, işçi kesiminin temsili olmadan, hükümet ve işverenler tarafından belirlendi. Teklif ve müzakere olmadan işverenler ve hükümetin tek taraflı kararıyla belirlenen asgari ücret, yine uluslararası kurallara uyulmadan, yine hanehalkının geçimi ve yine yoksulluk sınırı gözetilmeden belirlendi. İşçiler büyümeden yine payını alamadı.

⚫️2026 asgari ücreti belirlenirken işçilerin ücretleri yine enflasyona ezdirildi!

'BU YIL DA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI'

Geçen yıl yüzde 45’lik enflasyona rağmen enflasyonun 15 puan altında gerçekleşen asgari ücret artışı, bu yıl da enflasyonun altında kaldı. 2025 yılı asgari ücreti yılın 11. ayında 6 bin 574 TL kayıp yaşayarak 15 bin 531 TL’ye gerilemişti. İşçilerin 2025 yılında yaşadıkları ve 2026 yılında yaşayacakları kayıp dikkate alınmadı.



‘YOKSULLUK SINIRI GÖZETİLMEDİ’

⚫️2026 asgari ücreti belirlenirken yoksulluk sınırı yine gözetilmedi!

Asgari ücret, 2024 Ocak ayından beri yalnızca 4 ay açlık sınırının üzerinde oldu. 2026 asgari ücreti açlık sınırının bile altında kaldı! Kasım 2025 yoksulluk sınırı, 2026 için belirlenen asgari ücretin 3,4 katı! Yani asgari ücret yine açlık ve yoksulluk sınırı altında kalacak ve yine karnımızı doyurmaya bile yetmeyecek.

⚫️2026 yılı asgari ücreti belirlenirken işçilere büyümeden yine pay verilmedi!

2026 asgari ücreti planlanan kişi başına milli gelirin yüzde 45,7’si düzeyinde belirlendi! 1980’de yüzde 80,6 olan asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı korunsaydı ve işçiler milli gelirden payını alsaydı 2026 asgari ücreti brüt 58.273 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa asgari asgari ücret bu tutarın yüzde 43 gerisinde belirlendi. 2026 asgari ücreti gelir dağılımını daha da bozacak.

‘İŞÇİLER OLMASA DA OLUR DİYEN ZİHNİYET’

'Asgari ücret belirlenirken işçiler olmasa da olur' diyen bir zihniyet, kendine yakışanı yapmış, işverenlerle bir olup milyonların sesini duymazdan gelmiştir. Bu ülkeyi yönetenler asgari ücreti belirlerken seçimini bir kez daha bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten işçilerden değil sermayeden yana yapmıştır. Sermaye kar rekorları kırarken işçileri açlıkla mücadele etmeye zorlamaktadır. Ancak bu düzen böyle gitmeyecek! Bu düzeni değiştirecek olan işçilerdir, işçilerin örgütlü gücüdür. İşçiler örgütlenerek, sendikalı olarak, DİSK’li olarak asgari ücret dayatmasından kurtulacaktır.

Cumhur ortağı Destici'den yeni asgari ücrete tepki

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’