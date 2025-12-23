HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 57 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

İşçi tarafının katılmadığı toplantının ardından açıklanan asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ'ten tepki geldi.

Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı

HAK-İŞ'TEN YENİ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, çalışanları memnun edecek ve toplumu rahatlatacak sağlıklı bir asgari ücret çıkarılmayacağının her platformda dile getirildiği anımsatıldı.

Komisyon'un mevcut yapısının 1970'li yılların koşullarına göre şekillendiği, çağın gerisinde kaldığı ve çoğulcu temsilden uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren ve bu yönüyle Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak değerlendirilebilecek asgari ücretin, çok daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon yapısı içerisinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonun, konfederasyonların temsil gücünü yansıtan, sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapıya kavuşturulması, sürecin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur" değerlendirmesine yer verildi.

Asgari ücretin artık yalnızca asgari bir ücret olmadığına, çalışanların yaklaşık yarısının geçim ücreti haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "HAK-İŞ olarak asgari ücretin, bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere dayanan bir yaklaşımla daha güçlü, daha gerçekçi ve daha adil kriterlere ihtiyaç olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asgari ücrete endeksli olarak kamuda yer alan çok sayıda düzenlemenin, ücret artışını baskıladığı ve asgari ücret ile söz konusu düzenlemeler arasındaki bu bağ ortadan kaldırılmadan asgari ücretin özgür, gerçekçi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Asgari ücretin, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir güvence olarak ele alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: