Dev yatırım bankasından çarpıcı rapor: Yatırımcının burada yüzü gülecek

Dünya ekonomisinin nabzını tutan yatırım devi Goldman Sachs, 2026 yılı için beklenen piyasa raporunu yayınladı. Yatırımcının yüzünü güldürecek "Boğa Piyasası" müjdesi veren banka, madalyonun diğer yüzünü de çevirdi.

Küresel finansın en büyük oyuncularından Goldman Sachs, hisse senedi piyasaları için 2026 projeksiyonunu çizdi. Peter Oppenheimer liderliğindeki stratejistlerin hazırladığı rapora göre, 2026 yılında piyasalarda daha geniş tabanlı bir yükseliş (boğa piyasası) bekleniyor. Ancak yatırımcıların 2025'teki kadar yüksek getiriler beklememesi gerektiği vurgulandı.

BOĞA PİYASASI SÜRECEK AMA KAZANÇ DÜŞECEK

Goldman Sachs, 2026'da dolar cinsinden yüzde 13'lük bir fiyat getirisi (temettülerle birlikte yüzde 15) öngörüyor. Ancak bu yükselişin, şirketlerin sadece değerlemesinin artmasından değil, gerçek "kazanç büyümesinden" kaynaklanacağı belirtildi.

Raporun dayanağı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar. Banka, Fed'in gelecek yıl Mart ve Haziran aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi yaparak piyasayı rahatlatacağını tahmin ediyor.

Stratejistler şu kritik tespiti yaptı: "Yatırımcıların yapay zekaya yoğun odaklanmasına rağmen, bu yıl çeşitlendirmek için iyi bir yıl oldu."

ABD'NİN 15 YILLIK TAHTI SALLANIYOR MU?

Raporun en çarpıcı kısmı ise bölgesel ayrışmada ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıldır dünya piyasalarını sürükleyen ABD hisse senetlerinin, ilk kez düşük performans gösterdiği ve bayrağı Avrupa ile Asya'ya kaptırdığına dikkat çekildi.

Goldman Sachs, bu eğilimin 2026'da da süreceğini ve ABD'nin yine "marjinal olarak düşük performans" gösterebileceğini vurguladı. Teknolojiye yapılan devasa harcamaların artık "eski ekonomi" olarak bilinen altyapı ve sanayi sektörlerine kaydığı belirtildi.

MUHTEŞEM 7'Lİ'NİN GÜCÜ ERİYOR

Piyasaları sırtlayan ve "Muhteşem 7'li" olarak bilinen teknoloji devlerinin (Apple, Microsoft, Nvidia vb.) etkisi sürüyor ancak güç kaybediyorlar. Bu şirketlerin S&P 500 büyümesine katkısının 2025'teki yüzde 50 seviyesinden, 2026'da yüzde 46'ya düşmesi bekleniyor.

YATIRIMCIYA TAVSİYE: ROTAYI ORAYA ÇEVİRİN

Goldman Sachs, kazanç büyümesi beklentilerini şöyle sıraladı:

S&P 500 (ABD): Yüzde 12

Gelişmekte Olan Piyasalar: Yüzde 17

STOXX Europe: Yüzde 5

Yatırımcılara "sepetinizi çeşitlendirin" uyarısında bulunan banka, riskler arasında zayıf ekonomik büyüme, artan işsizlik ve yapay zeka balonunun patlama ihtimalini gösterdi.

