Depoları fulleyin zam geliyor!

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren zam bekleniyor. Benzine gelecek zamla birlikte tabela değişecek.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in duyurduğuna göre uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının biraz daha yükselmesi halinde benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL zam yapılacak.

2021/10/26/benzin.jpg

Aydilek sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:

“Benzine zam kapıda. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı bir ‘tık’ daha artarsa cumartesi gününden itibaren 1 TL civarında zam hesaplanıyor.”

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

19 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

