Demirören'e giden 800 milyon doları sordu: Yandaşa kayırma vatandaşa kazık

Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası üzerinden iktidara yakın isimlere verilen kredilerin geri ödenmemesine tepki gösterdi. Yüksel, bu uygulamayı "açık bir çifte standart" olarak nitelendirdi.

'VATANDAŞA ASLAN DEMİRÖREN’E KEDİ'

Yüksel, "AK Parti, devlete olan üç kuruşluk borç nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı aslan ve kaplan kesiliyor. Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolar kredi verilen ve bunu geri ödemeyen Demirören grubuna karşı ise süt dökmüş kediye dönüyor" ifadelerini kullandı.

'KAMU BANKALARI KAYIRICILIK ARACI HALİNE GETİRİLİYOR'

Vatandaşın borçlar nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Yüksel, "Kamu bankaları kayırıcılık ve yandaşlık düzeninin aracı hâline getiriliyor. Bu adaletsizlik, açık bir çifte standart ve doğrudan kamu zararı üretiyor. Ortada hesapsızlık, sorumsuzluk ve derin bir çürüme var" şeklinde konuştu.

‘DEMİRÖREN’E KIYAK MİLLETİMİZE KAZIKTIR’

“Demirören Holding’e geçilen kıyak, milletimize atılmış kazıktır” değerlendirmesini yapan Yüksel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: