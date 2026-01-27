Demirören'e giden 800 milyon doları sordu: Yandaşa kayırma vatandaşa kazık

Demirören'e giden 800 milyon doları sordu: Yandaşa kayırma vatandaşa kazık
Yayınlanma:
TBMM'de konuşan YRP'li milletvekili Yüksel, Ziraat Bankası'nın iktidara yakın isimlere kredi vermesi ve bu kredilerin tahsil edilmemesini eleştirerek, vatandaşla büyük borçlular arasındaki farklı muameleye dikkat çekti. Yüksel, bankaya “Vatandaşa aslan Demirören’e kedi kesiliyor” diyerek yüklendi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası üzerinden iktidara yakın isimlere verilen kredilerin geri ödenmemesine tepki gösterdi. Yüksel, bu uygulamayı "açık bir çifte standart" olarak nitelendirdi.

Ziraat Bankası'ndan milyonluk villa ihalesiZiraat Bankası'ndan milyonluk villa ihalesi

'VATANDAŞA ASLAN DEMİRÖREN’E KEDİ'

Yüksel, "AK Parti, devlete olan üç kuruşluk borç nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı aslan ve kaplan kesiliyor. Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolar kredi verilen ve bunu geri ödemeyen Demirören grubuna karşı ise süt dökmüş kediye dönüyor" ifadelerini kullandı.

Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!Demirören'in Ziraat Bankası'na borcu katlandıkça katlandı! CHP'li Yavuzyılmaz böyle isyan etti!

'KAMU BANKALARI KAYIRICILIK ARACI HALİNE GETİRİLİYOR'

Vatandaşın borçlar nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Yüksel, "Kamu bankaları kayırıcılık ve yandaşlık düzeninin aracı hâline getiriliyor. Bu adaletsizlik, açık bir çifte standart ve doğrudan kamu zararı üretiyor. Ortada hesapsızlık, sorumsuzluk ve derin bir çürüme var" şeklinde konuştu.

‘DEMİRÖREN’E KIYAK MİLLETİMİZE KAZIKTIR’

“Demirören Holding’e geçilen kıyak, milletimize atılmış kazıktır” değerlendirmesini yapan Yüksel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidarın adalet ya da adaletsizlik anlayışı bir örnekle açıklanabilir. İktidar devlete olan üç kuruşluk borç nedeniyle icralık olan vatandaşa karşı aslan, kaplan kesiliyor. Ziraat Bankası üzerinden Demirören grubuna verdiği 800 milyon dolarlık kredi tahsil edilemediğinde ise süt dökmüş kediye dönüyor. Vatandaş borçtan nefes alamazken, kamu bankaları kayırıcılık ve yandaşlık düzeninin aracı hâline getiriliyor. Bu adaletsizlik, açık bir çifte standart ve doğrudan kamu zararı üretiyor. Ortada hesapsızlık, sorumsuzluk ve derin bir çürüme var.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Ekonomi
Emekliye ölürken bile adalet yok
Emekliye ölürken bile adalet yok
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?