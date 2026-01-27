Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!

Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!
Yayınlanma:
Çin merkezli spor giyim devi Anta Sports Products, Türkiye’de kapış kapış satılan Puma’nın yüzde 29,06’lık hissesini 1,5 milyar Euro karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurarak, Alman spor giyim markasının en büyük hissedarı konumuna yükseldi.

Küresel spor giyim pazarında dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atan Çinli Anta Sports Products, Pinault ailesinden Alman spor giyim devi Puma’nın yüzde 29,06’lık hissesini 1,5 milyar euro karşılığında satın alarak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Hong Kong borsasında işlem gören Anta, borsaya yaptığı açıklamada, 43 milyon Puma hissesi için nakit olarak hisse başına 35 Euro ödeyeceğini açıkladı.

ANTA HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Bu fiyat, pazartesi gününü 21,63 Euro'dan kapatan ve seans içinde yaklaşık yüzde 17 yükselen Puma hisselerinin kapanış fiyatının yüzde 62 üzerinde bir prim anlamına geliyor.

Anta hisseleri ise bu sabah işlemlerde yüzde 3,4 değer kazandı.

Anta yaptığı açıklamada, "Puma'nın küresel iş ayak izi ve spor kategorilerindeki odaklanmış pozisyonu, grubumuzun mevcut çok markalı ve uzmanlaşmış iş modeli ile oldukça tamamlayıcıdır" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

