Ceza sınırları arttı: Aidatsız kart vermeyenden dosya masrafına... Tüketicinin hakkına giren yandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezaları ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırları, 2026 yılı için güncellendi. Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı, hem tüketicinin hak arama yollarını hem de kuralları ihlal eden şirketlerin ödeyeceği bedelleri değiştirdi.

HAKEM HEYETİNDE LİMİT 186 BİN LİRA OLDU

Tüketicinin mahkemeye gitmeden, masrafsız bir şekilde sorunlarını çözdüğü Tüketici Hakem Heyetleri'nin yetki alanı genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, değeri 186 bin liranın altında olan uyuşmazlıklar için artık doğrudan İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulacak.

Tüketiciler başvurularını, ikamet ettikleri yerde veya işlemin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapabilecek. Eğer bulunduğunuz ilçede hakem heyeti yoksa, Kaymakamlıklar üzerinden başvuru kabul edilecek.

BANKALARA AİDATSIZ KART UYARISI: CEZA 100 MİLYONA DAYANDI

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise bankaları ilgilendiriyor. Tüketicilere yıllık üyelik aidatı olmayan bir kredi kartı türü sunmayan bankalara kesilecek ceza rekor seviyeye ulaştı. Bankalar bu kuralı ihlal ederse tam 99 milyon 352 bin 237 lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

DOSYA MASRAFI VE SİGORTA OYUNUNA AĞIR FATURA

Konut kredisi ve tüketici kredilerinde vatandaştan haksız yere "dosya masrafı", "zorunlu sigorta" veya "erken ödeme cezası" talep eden kurumlara da kötü haber var.

Kanunun cayma hakkı, faiz oranı ve temerrüt hükümlerini ihlal eden, vatandaştan yersiz ücret talep eden kredi verenlere, her bir aykırı işlem için 19 bin 827 lira ceza kesilecek.