Bu ayakkabı 77 bin lira: Sade ve değerli!

Wall Street’te “sessiz lüks” (quiet luxury) trendi hızla yayılıyor. Gösterişten uzak, sade ama kaliteli parçalarla statü sergilemenin yeni yolu haline gelen bu akımın en popüler simgesi artık pahalı saatler değil, 1.100 dolarlık ayakkabılar. Apple CEO’su Tim Cook’tan genç finansçılara kadar birçok isim, İtalyan markası Zegna’nın “Triple Stitch” modeline yöneliyor.

LÜKSÜN YENİ SİMGESİ

Business Insider’ın haberine göre, 1.100 dolar fiyat etiketine rağmen Triple Stitch modeli kısa sürede finans dünyasında statü sembolü haline geldi. CNBC sunucusu Andrew Ross Sorkin gibi tanınmış isimlerin de tercihi olan ayakkabılar, “sessiz zenginlik” anlayışının bir parçası olarak görülüyor. Wall Street Journal, birkaç yıl önce bu modeli “özel jetlerde en çok giyilen ayakkabı” olarak nitelendirmişti.

TÜRKİYE’DE FİYATI 77 BİN TL’Yİ AŞTI

New York’taki Zegna mağazalarında satış danışmanları, yalnızca üst düzey yöneticilerin değil, genç finans profesyonellerinin de bu modele yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. 30 farklı renk seçeneğine sahip Triple Stitch modelleri, 1.100 dolardan başlayıp 4.000 doların üzerine kadar çıkabiliyor.

Türkiye’de ise bir lüks giyim sitesinde ayakkabının fiyatı 55 bin 950 TL seviyesinde yer alırken, markanın kendi internet sitesinde fiyat 77 bin 600 TL olarak görünüyor.

“BULUTLARIN ÜZERİNDE YÜRÜMEK GİBİ”

Business Insider muhabiri, New York 57. Cadde’deki global mağazada ayakkabıyı denedi ve “Görünüşte sade ama ayağınıza giydiğinizde fikriniz değişiyor, bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Muhabir ayrıca Park Avenue çevresinde yaptığı kısa yürüyüşte birkaç dakika içinde aynı ayakkabıyı giyen bir kişiye rastladığını aktardı. Charleston’dan gelen alıcı, “Geçen yıl özel siparişle yaptırdım, üç çiftim var. Bayılıyorum” dedi.

SESSİZ LÜKSÜN YÜKSELİŞİ

Bu trend, gösterişten uzak ama yüksek kaliteli ürünlerle zenginliği sergilemenin yeni yolu olarak öne çıkıyor. “Sessiz lüks” anlayışı, finans dünyasında statü göstergesini logolardan zarafete kaydırarak yeni bir dönemi temsil ediyor.