Borsada en çok o kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ocak ile biten haftada rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye çalıştı. Endeks haftayı 12.992,71 puan ile zirvede tamamlarken, haftalık bazda yüzde 2,56 oranında bir değer kazancı yaşandı.

Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda

Hafta içerisinde en düşük 12.575,67 puanı gören endeks, en yüksek 13.030,83 puan seviyesine kadar tırmanarak kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

SEKTÖREL DAĞILIMDA MALİ ENDEKS ÖNE ÇIKTI

Haftalık bazda endeksler arasındaki makas açılmaya devam etti. Bankacılık ve finans hisselerini içeren mali endeks, yüzde 4,14 artışla piyasanın lokomotifi oldu. Sanayi endeksi yüzde 2,61, hizmetler endeksi ise yüzde 1,15 prim yaparken; dijitalleşme iddialarının aksine teknoloji endeksi haftayı yüzde 1,65 kayıpla kapattı.

Borsaya iki yeni şirket geliyor

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLERİ

BIST 100 bünyesinde işlem gören hisseler arasında bu hafta en keskin tırmanışı, halkın sofrasındaki gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen tarım girdilerinin temsilcisi Gübre Fabrikaları yaptı.

Hisse Adı Haftalık Değişim (%) Durum Gübre Fabrikaları +22,56 Kazandıran Kiler Holding +20,82 Kazandıran EİS Eczacıbaşı İlaç +18,64 Kazandıran Gen İlaç ve Sağlık -15,40 Kaybettiren Efor Yatırım Sanayi -12,40 Kaybettiren Otokar -12,32 Kaybettiren

DEVLERİN DEĞERİ TRİLYONLARI AŞTI

Halkın vergileriyle ve milli imkanlarla büyüyen şirketlerin piyasa değerleri de yeni rekorlara ulaştı. Borsa İstanbul'un "en değerliler" listesinin başında, savunma sanayinin amiral gemisi yer aldı.

ASELSAN:

1 trilyon 371 milyar 420 milyon TL

Garanti BBVA

635 milyar 460 milyon TL

Enka İnşaat

504 milyar 600 milyon TL