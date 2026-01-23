Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda

Borsa İstanbul, Fitch ve Moody’s’in vereceği "not" heyecanıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul dünyanın tersine gitti!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki nispi rahatlama ve kredi derecelendirme kuruluşlarından beklenen olumlu raporların etkisiyle tarihi bir eşiği daha aştı.

TARİHİ EŞİK: 13 BİN PUAN BARAJI YIKILDI

Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan Borsa İstanbul, yatırımcılarına rekor bir sabah yaşattı:

Zirveyi Gördü

Endeks güne 12.924,20 puandan başladıktan kısa süre sonra alımların hızlanmasıyla 13.030 puanı gördü.

Sektörel Hareketler

Bankacılık endeksi dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık "temkinli" indiriminin ardından bugün yüzde 2’ye yakın yükseldi. Madencilik sektörü ise yüzde 1,15 ile en çok kazandıranlar arasında yer aldı.

Lokomotif Hisseler

Aselsan (ASELS), Bim (BIMAS), Tüpraş (TUPRS) ve Akbank (AKBNK) gibi dev şirketlerin pozitif seyri, endeksi 13 bin puanın üzerine taşıyan temel itici güç oldu.

KÜRESEL RÜZGAR VE NOT BEKLENTİSİ

Analistler, borsadaki bu hızlı yükselişi iki ana nedene bağlıyor:

Fitch ve Moody’s Beklentisi

Anket sonuçlandı: Türkiye'nin kredi notu ne olacak?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bugün Türkiye için yapacağı değerlendirmelerde "not artırımı" veya "görünüm iyileştirmesi" yapabileceği beklentisi yabancı ve yerli yatırımcıyı borsaya çekti.

ABD Ekonomisi ve Risk İştahı

ABD büyüme verilerinin beklentileri aşması ve jeopolitik gerilimlerdeki (Grönland ve Ukrayna eksenli) nispi durulma, küresel risk iştahını artırdı.