Borsaya iki yeni şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılının 4 numaralı bültenini yayımlayarak piyasaların merakla beklediği onayları verdi. Bültende yer alan bilgilere göre; gıda ve teknoloji sektöründen iki önemli şirket, Akhan Un ve Netcad Yazılım, borsada işlem görmek üzere halkın huzuruna çıkıyor.

AKHAN UN: GIDADA MİLYARLIK PAY SATIŞI

Gıda sektörünün oyuncularından Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri, sermaye artırımı yoluyla özkaynaklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Mevcut sermayesini 218 milyon 650 bin TL’den 273 milyon 350 bin TL’ye çıkaracak olan şirket, toplamda 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payı yatırımcılara sunacak.

Şirket Adı Satış Fiyatı (TL) Halka Arz Büyüklüğü (Tahmini) Akhan Un 21,50 TL 1,18 Milyar TL

Yazılım sektörünün bilinen markalarından Netcad Yazılım’ın halka arzı ise dikkat çekici bir "ortak satışı" detayını barındırıyor. Şirketin 125 milyon TL olan sermayesi 137 milyon TL’ye yükseltilirken, sadece 12 milyon TL'lik kısım doğrudan şirket kasasına girecek olan sermaye artırımından oluşuyor.

Geri kalan 28 milyon TL'lik dev pay ise Eurocad S.a.r.l. ve Evon Yapı gibi mevcut ortakların kendi hisselerini satmasıyla gerçekleşecek.

Bu durum, halktan toplanacak paranın büyük bir kısmının yatırıma değil, doğrudan mevcut sahiplerin hesaplarına gideceği anlamına geliyor.

Hisse Başı Fiyat: 46,00 TL

Toplam Pay Miktarı: 40.000.000 TL nominal

Tahmini Halka Arz Hacmi: 1,84 Milyar TL

KÜÇÜK YATIRIMCI DEVLER LİGİNDE KORUNACAK MI?

Toplam büyüklüğü 3 milyar TL sınırını aşan bu iki halka arz, piyasadaki likiditeyi emerek büyük şirketlerin ve ortaklarının elini rahatlatırken, borsaya yeni giren milyonlarca yurttaşın bu devler liginde ne kadar korunacağı büyük bir soru işareti.

Özellikle kredi musluklarının kısıldığı bir dönemde halkın tasarruflarının "ucuz sermaye" olarak görülmesi, borsa yatırımcısını riskli bir denizin ortasında bırakıyor.