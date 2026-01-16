SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 4 şirketin sermaye artırım talebine yeşil ışık yaktı. Özellikle Alves Kablo'nun iç kaynaklardan yapacağı devasa bedelsiz artışı dikkat çekerken, bedelli artırımlarda yatırımcının cebinden çıkacak tutarlar da netleşti.

Şirket Adı Artırım Türü Onaylanan Tutar Oran (Yaklaşık) Alves Kablo Bedelsiz 1.440.000.000 TL %900 Sodaş Sodyum Bedelsiz 105.000.000 TL %700 Mish Dekorasyon Bedelli 37.272.917 TL %164 Transtürk Holding Bedelli 44.376.716 TL -

BANKALARDAN VE DEV ŞİRKETLERDEN 'BORÇ' ÇIKARTMASI

Likidite sıkışıklığının yaşandığı bu dönemde, SPK tam 11 şirketin toplamda yüz milyarlarca lirayı bulan borçlanma aracı ihraç talebine izin verdi.

Bu tablo, bankaların ve dev sağlık gruplarının önümüzdeki süreçte yüksek faizli piyasadan borçlanarak çarkları döndürmeye çalışacağını gösteriyor.

Özellikle İş Bankası ve Vakıfbank'ın talep ettiği devasa rakamlar, piyasanın kredi iştahını ve bankaların sermaye benzeri kaynak ihtiyacını gözler önüne seriyor.

İhraççı Kurum Onaylanan Tutar (TL / USD) Türkiye İş Bankası AŞ 110 Milyar TL Türkiye Vakıflar Bankası TAO 10 Milyar Dolar Aktif Yatırım Bankası AŞ 21 Milyar TL MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park) 20 Milyar TL DK Varlık Kiralama (Kira Sertifikası) 15 Milyar TL TSKB 1,25 Milyar Dolar ING Bank AŞ 8 Milyar TL

CEZALAR VE ERİŞİM ENGELLERİ: USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK

SPK denetim ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen şirketlere ve şahıslara ağır para cezaları kesildi.

Astor Enerji yaklaşık 740 bin TL ceza alırken, Loras Holding ve ilgili şahıslara kesilen ceza toplamda 3 milyon TL'yi aştı.

Ayrıca, vatandaşın parasını izinsiz kaldıraçlı işlemlerle (forex) buharlaştıran 16 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Kurul ayrıca, portföy yönetim şirketlerine yeni fon kuruluşları için izin verdi. One Portföy ve Tera Portföy bünyesinde kurulacak gayrimenkul ve kıymetli madenler şemsiye fonları, yatırımcılara enflasyona karşı yeni sığınaklar sunmayı hedefliyor.