SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!

SPK'dan 4 şirkete onay 16 siteye engel!
Yayınlanma:
SPK'nın yayımladığı son bülten; bedelsiz sermaye artırımı talep eden 4 şirkete onay verdi. Kaldıraçlı işlem yaptığı belirlenen 16 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 4 şirketin sermaye artırım talebine yeşil ışık yaktı. Özellikle Alves Kablo'nun iç kaynaklardan yapacağı devasa bedelsiz artışı dikkat çekerken, bedelli artırımlarda yatırımcının cebinden çıkacak tutarlar da netleşti.

Şirket AdıArtırım TürüOnaylanan TutarOran (Yaklaşık)
Alves KabloBedelsiz1.440.000.000 TL%900
Sodaş SodyumBedelsiz105.000.000 TL%700
Mish DekorasyonBedelli37.272.917 TL%164
Transtürk HoldingBedelli44.376.716 TL-

BANKALARDAN VE DEV ŞİRKETLERDEN 'BORÇ' ÇIKARTMASI

2023/11/11/spk.webp

Likidite sıkışıklığının yaşandığı bu dönemde, SPK tam 11 şirketin toplamda yüz milyarlarca lirayı bulan borçlanma aracı ihraç talebine izin verdi.

Bu tablo, bankaların ve dev sağlık gruplarının önümüzdeki süreçte yüksek faizli piyasadan borçlanarak çarkları döndürmeye çalışacağını gösteriyor.

Özellikle İş Bankası ve Vakıfbank'ın talep ettiği devasa rakamlar, piyasanın kredi iştahını ve bankaların sermaye benzeri kaynak ihtiyacını gözler önüne seriyor.

İhraççı KurumOnaylanan Tutar (TL / USD)
Türkiye İş Bankası AŞ110 Milyar TL
Türkiye Vakıflar Bankası TAO10 Milyar Dolar
Aktif Yatırım Bankası AŞ21 Milyar TL
MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park)20 Milyar TL
DK Varlık Kiralama (Kira Sertifikası)15 Milyar TL
TSKB1,25 Milyar Dolar
ING Bank AŞ8 Milyar TL

CEZALAR VE ERİŞİM ENGELLERİ: USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK

2023/10/20/erisim-engeli.jpg

SPK denetim ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen şirketlere ve şahıslara ağır para cezaları kesildi.

SPK’dan Halka arza onay: Fiyat belli olduSPK’dan Halka arza onay: Fiyat belli oldu

Astor Enerji yaklaşık 740 bin TL ceza alırken, Loras Holding ve ilgili şahıslara kesilen ceza toplamda 3 milyon TL'yi aştı.

Ayrıca, vatandaşın parasını izinsiz kaldıraçlı işlemlerle (forex) buharlaştıran 16 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Kurul ayrıca, portföy yönetim şirketlerine yeni fon kuruluşları için izin verdi. One Portföy ve Tera Portföy bünyesinde kurulacak gayrimenkul ve kıymetli madenler şemsiye fonları, yatırımcılara enflasyona karşı yeni sığınaklar sunmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Ekonomi
Euro geriledi, dolar istikrarlı
Euro geriledi, dolar istikrarlı
Bakanlık teknoloji ihracatı verilerini açıkladı
Bakanlık teknoloji ihracatı verilerini açıkladı